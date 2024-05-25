Зеркальный фотоаппарат Nikon D5200 Body (состояние 4+) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075957 Артикул : б/у-КП32 К 2024-05-25/3

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Задать вопрос Причина уценки: Потертости экрана, отсутствует наглазник. Пробег затвора 7810. 19 400 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Тип камеры зеркальная

Число мегапикселей матрицы 24.7 Мпикс

Физический размер матрицы 23.5 x 15.6 мм

Тип матрицы CMOS DX

Формат матрицы APS-C

Кроп-фактор 1.5

Тип автофокуса фазовый

Экспокоррекция +/- 5 EV с шагом 1/3 ступени

Чувствительность ISO, мин 100

Чувствительность ISO, макс 25600

Скорость быстрой съемки 5 кадров/с

Максимальное расстояние действия вспышки 12 м

Поддержка режимов вспышки i-TTL

Размер экрана 3 "

Число точек LCD 921600

Экран поворотный

Разъемы и интерфейсы mini-HDMI, USB 2.0, Проводной

Поддерживаемые карты памяти SD, SDHC, SDXC

Максимальное разрешение видеосъемки 1920x1080

Емкость аккумулятора 1030 мА·ч

Ширина 129 мм

Высота 98 мм

Толщина 78 мм

Вес камеры (с элементами питания) 555 г Код товара: 140957

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Потертости экрана, отсутствует наглазник. Пробег затвора 7810.

Комплектация: Фотоаппарат, зарядное устройство, ремешок, кабель VGA, аккумулятор оригинальный, аккумулятор неоригинальный, зарядное устройство, крышка байонета, инструкция, коробка.

Гарантия 90 дней.

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