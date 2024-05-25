Зеркальный фотоаппарат Nikon D5200 Body (состояние 4+) (б/у)
Код товара : УТ-00075957
Артикул : б/у-КП32 К 2024-05-25/3
Причина уценки:
Потертости экрана, отсутствует наглазник. Пробег затвора 7810.
Гарантия 90 дней
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Описание
Тип камеры зеркальная
Число мегапикселей матрицы 24.7 Мпикс
Физический размер матрицы 23.5 x 15.6 мм
Тип матрицы CMOS DX
Формат матрицы APS-C
Кроп-фактор 1.5
Тип автофокуса фазовый
Экспокоррекция +/- 5 EV с шагом 1/3 ступени
Чувствительность ISO, мин 100
Чувствительность ISO, макс 25600
Скорость быстрой съемки 5 кадров/с
Максимальное расстояние действия вспышки 12 м
Поддержка режимов вспышки i-TTL
Размер экрана 3 "
Число точек LCD 921600
Экран поворотный
Разъемы и интерфейсы mini-HDMI, USB 2.0, Проводной
Поддерживаемые карты памяти SD, SDHC, SDXC
Максимальное разрешение видеосъемки 1920x1080
Емкость аккумулятора 1030 мА·ч
Ширина 129 мм
Высота 98 мм
Толщина 78 мм
Вес камеры (с элементами питания) 555 г
Код товара: 140957
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Потертости экрана, отсутствует наглазник. Пробег затвора 7810.
Комплектация: Фотоаппарат, зарядное устройство, ремешок, кабель VGA, аккумулятор оригинальный, аккумулятор неоригинальный, зарядное устройство, крышка байонета, инструкция, коробка.
Гарантия 90 дней.