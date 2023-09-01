Зеркальный фотоаппарат Nikon D5200 Body (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00069747
Артикул : б/у-КП32 К 2023-09-01
Причина уценки:
нет крышки байонета, нет наглазника, Потертости, бытовые загрязнения, пробег 17839 кадров.
18 500 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Тип камеры зеркальная
Матрица 24.7 МП, APS-C (23.5 x 15.6 мм)
Байонет Nikon F
Съемка видео 1920x1080
Видоискатель зеркальный (TTL)
Режимы съемки HDR, запись видео, серийная съемка
Экран 3", поворотный, работа в режиме видоискателяКарты памяти
SD, SDHC, SDXC
Интерфейсы HDMI, USB, аудио, видео
Тип матрицы CMOS
Код товара: 134747
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : нет крышки байонета, нет наглазника. Потертости, бытовые загрязнения, пробег 17839 кадров.
Комплектация: Фотоаппарат, аккумулятор, ремень, ЗУ.
Гарантия 90 дней.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : нет крышки байонета, нет наглазника. Потертости, бытовые загрязнения, пробег 17839 кадров.
Комплектация: Фотоаппарат, аккумулятор, ремень, ЗУ.
Гарантия 90 дней.