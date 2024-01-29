Описание

Код товара: 138043

Цифровая зеркальная фотокамера D5100 позволяет проявить творческие способности и помогает создавать неповторимые фотографии и видеоролики.Поворотно-откидной монитор с переменным углом наклона в сочетании с функцией D-movie позволяет делать уникальные снимки под любым углом. При съемке фотографий или видеороликов можно использовать спецэффекты, которые подарят ощущение волшебства.Расширенный динамический диапазон позволяет снимать высококонтрастные сюжеты в мельчайших деталях.Это отличный способ запечатлеть свое видение мира, ведь в этой фотокамере изначально есть все, что нужно для свободы самовыражения.КМОП-матрица формата DX с разрешением 16,2 мегапикселя: создание реалистичных изображений с яркими цветами, пониженным уровнем шума и мягкими градациями цвета.Высокая чувствительность ISO (100–6400) – с помощью настройки Hi2 ее можно вручную увеличить до 25 600 единиц. Позволяет использовать более короткие выдержки для получения изображений с высоким уровнем детализации и минимальным уровнем шума при съемке быстро движущихся объектов или в условиях недостаточного освещения. Доступно автоматическое управление чувствительностью ISO.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4 (потёртости корпуса, бытовые загрязнения, утеряна крышка батарейного отсека)

Комплектация: Камера, объектив, аккумулятор, бленда, крышка объектива.

Гарантия 14 дней.