Описание

Код товара: 139892

Цифровая зеркальная фотокамера D5100 позволяет проявить творческие способности и помогает создавать неповторимые фотографии и видеоролики.

Поворотно-откидной монитор с переменным углом наклона в сочетании с функцией D-movie позволяет делать уникальные снимки под любым углом. При съемке фотографий или видеороликов можно использовать спецэффекты, которые подарят ощущение волшебства.

Расширенный динамический диапазон позволяет снимать высококонтрастные сюжеты в мельчайших деталях.

Это отличный способ запечатлеть свое видение мира, ведь в этой фотокамере изначально есть все, что нужно для свободы самовыражения.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5

Комплектация: Камера, АКБ, ЗУ, ремень

Гарантия 90 дней.