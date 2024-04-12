Зеркальный фотоаппарат Nikon D5100 Body (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00074892
Артикул : б/у-РнД К 2024-04-12
Причина уценки:
Лёгкие потёртости корпуса, царапины на экране
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 139892
Цифровая зеркальная фотокамера D5100 позволяет проявить творческие способности и помогает создавать неповторимые фотографии и видеоролики.
Поворотно-откидной монитор с переменным углом наклона в сочетании с функцией D-movie позволяет делать уникальные снимки под любым углом. При съемке фотографий или видеороликов можно использовать спецэффекты, которые подарят ощущение волшебства.
Расширенный динамический диапазон позволяет снимать высококонтрастные сюжеты в мельчайших деталях.
Это отличный способ запечатлеть свое видение мира, ведь в этой фотокамере изначально есть все, что нужно для свободы самовыражения.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5
Комплектация: Камера, АКБ, ЗУ, ремень
Гарантия 90 дней.