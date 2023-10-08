Описание

Nikon D40X — это легкая и компактная фотокамера, которая лишний раз подтверждает, что фотосъемка с помощью цифровых зеркальных фотокамер Nikon — это простой и увлекательный процесс.

Просто включите режим «Авто», посмотрите в четкий и яркий видоискатель и сделайте снимок.

Фотокамера D40X работает так быстро, что вы обязательно успеете запечатлеть неповторимые мгновения. Матрица с разрешением 10,2 млн. пикселей и объективы мирового класса Nikkor помогают получать неизменно четкие и яркие снимки.

Меню справки фотокамеры D40X подобно встроенному руководству пользователя. С его помощью можно просмотреть советы и указания относительно любого параметра фотокамеры, нажав лишь одну кнопку.

Каждая функция, кнопка и команда меню вносит свой вклад в безупречное качество работы фотокамеры, позволяющее в полной мере реализовать ваши творческие замыслы.

Максимально универсальный «суперзум» с 15-кратным увеличением и встроенной 4-х ступенчатой системой оптической стабилизации для цифровых фотоаппаратов с кроп-матрицами.

Данный объектив имеет огромный охват фокусных расстояний и позиционируется как универсальное решение для путешествий и как штатный объектив на каждый день. Будет хорош также для начинающих фотографов как отличный инструмент для определения своих предпочитаемых фокусных расстояний.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, мелкие царапины и потёртости, износ резинок корпуса, небольшие загрязнения, нет наглазника; пробег 11 700 кадров.

Комплектация: акб, з/у, ремешок.

Гарантия 14 дней.