Зеркальный фотоаппарат Nikon D40x + Tamron 18-270mm f/3.5-6.3 Di II (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00070662
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-10-08
Причина уценки:
Мелкие царапины и потёртости, износ резинок корпуса, небольшие загрязнения, нет наглазника; пробег 11 700 кадров.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Nikon D40X — это легкая и компактная фотокамера, которая лишний раз подтверждает, что фотосъемка с помощью цифровых зеркальных фотокамер Nikon — это простой и увлекательный процесс.
Просто включите режим «Авто», посмотрите в четкий и яркий видоискатель и сделайте снимок.
Фотокамера D40X работает так быстро, что вы обязательно успеете запечатлеть неповторимые мгновения. Матрица с разрешением 10,2 млн. пикселей и объективы мирового класса Nikkor помогают получать неизменно четкие и яркие снимки.
Меню справки фотокамеры D40X подобно встроенному руководству пользователя. С его помощью можно просмотреть советы и указания относительно любого параметра фотокамеры, нажав лишь одну кнопку.
Каждая функция, кнопка и команда меню вносит свой вклад в безупречное качество работы фотокамеры, позволяющее в полной мере реализовать ваши творческие замыслы.
Максимально универсальный «суперзум» с 15-кратным увеличением и встроенной 4-х ступенчатой системой оптической стабилизации для цифровых фотоаппаратов с кроп-матрицами.
Данный объектив имеет огромный охват фокусных расстояний и позиционируется как универсальное решение для путешествий и как штатный объектив на каждый день. Будет хорош также для начинающих фотографов как отличный инструмент для определения своих предпочитаемых фокусных расстояний.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, мелкие царапины и потёртости, износ резинок корпуса, небольшие загрязнения, нет наглазника; пробег 11 700 кадров.
Комплектация: акб, з/у, ремешок.
Гарантия 14 дней.