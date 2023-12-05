Описание

Код товара: 136898

КМОП-матрица формата FX с разрешением 16,2 мегапикселя (в полнокадровом режиме) отличается высокой скоростью считывания данных и скоростью непрерывной съемки в формате FX до 11 кадров в секунду.

100–12 800 единиц ISO: можно увеличить до эквивалента 204 800 единиц ISO или уменьшить до эквивалента 50 единиц ISO. Высокое соотношение сигнал-шум и широкий динамический диапазон.

Функция D-видео с несколькими форматами: позволяет записывать видеоролики Full HD (1080p) в форматах FX и DX, а также использовать оригинальное кадрирование Full HD (1920x1080). Обеспечение выхода на внешние устройства HDMI с высоким разрешением без сжатия.

Новейший исключительно надежный композитный затвор из углеродного волокна и материала Kevlar: стандартный срок службы примерно в 400 000 циклов срабатывания с кратчайшей выдержкой от 1/8000 с и до 30 с и синхронизация вспышки при выдержках до 1/250 с.

Система АФ Multi-CAM3500FX с 51 точкой: возможность выбора и настройки одного из режимов с 9, 21 или 51 точкой фокусировки. Чувствительность до -2 EV (ISO 100, 20 °C).

Система обработки изображений EXPEED 3 с 14-разрядным аналого-цифровым преобразованием и 16-разрядной обработкой изображений помогает получить великолепные цветовые оттенки.

ЖК монитор с диагональю 8 см, разрешением около 922 тыс. точек и автоматической регулировкой яркости. Антибликовое покрытие и широкий диапазон цветов для воспроизведения.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4. Потертости, сломана резьба наглазника, пробег 538 000.

Комплектация: 2 шт, ориг. + неориг., з/у, CF 64Gb+128Gb, XQD 32Gb, xqd-кард-ридер, ремень, коробка; sn: 2009492;

Гарантия 90 дней.