Зеркальный фотоаппарат Nikon D4 Body (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00065212
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-02-04
Причина уценки:
Царапинки, потертости на корпусе. Пробег 43000
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 130212
тип камеры - зеркальная
матрица - 16.6 МП, Full frame (36 x 24 мм)
Байонет - Nikon F
Съемка видео - 1920x1080
Видоискатель - зеркальный (TTL)
режимы съемки - запись видео, серийная съемка
Экран - 3.2", работа в режиме видоискателя, фиксированный
Карты памяти - Compact Flash
Интерфейсы - HD-видео, USB, аудио, HDMI, микрофонный вход, разъем для пульта ДУ
Тип матрицы - CMOS
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4.
Комплектация:акб , з/у, ремешок, коробка, документы, USB, карта CF 8Gb, s/n: 2021176.
Гарантия 14 дней.