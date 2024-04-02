Описание

Nikon D3500 Kit с объективом AF-P 18-55mm f/3.5-5.6G VR DX - это отличный выбор для начинающих фотографов, желающих войти в мир цифровой фотографии с высоким качеством и простотой использования.

Преимущества:

Разрешение 24.2 мегапикселя: Обеспечивает высококачественные изображения с отличной детализацией и четкостью даже при увеличении размера.

Видеозапись Full HD 1080p: Позволяет снимать видео высокой четкости, сохраняя детали и реалистичные цвета.

Система автофокусировки AF-P: Обеспечивает быструю и точную фокусировку на объекте съемки, делая процесс съемки более комфортным и эффективным.

Встроенная система стабилизации изображения VR (виброредукция): Помогает снизить эффект дрожания камеры, что особенно полезно при съемке на больших фокусных расстояниях или в условиях недостаточного освещения.

Легкий и компактный корпус: Обеспечивает удобство в использовании и переноске камеры, что делает ее отличным выбором для путешествий и повседневной съемки.

Набор Nikon D3500 Kit с объективом AF-P 18-55mm f/3.5-5.6G VR DX идеально подходит для тех, кто только начинает свой путь в мире фотографии и ищет простое в использовании, но мощное оборудование для создания качественных изображений и видео.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, практически новый, без следов эксплуатации, незначительные царапины на дисплее, пробег 3 150.

Комплектация: акб, з/у, ремешок, коробка.

Гарантия 90 дней.