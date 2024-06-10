Зеркальный фотоаппарат Nikon D3300 Kit AF-P 18-55 VR DX (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00076275 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-06-10/03

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Задать вопрос Причина уценки: Потертости, мелкие царапины на корпусе и дисплее. Пробег: 21.654. Снят с продажи К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары. Задать вопрос

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Описание Код товара: 141275 Тип камеры зеркальная

Объектив

Байонет Nikon F

Число эффективных мегапикселей матрицы 24.2

Физический размер матрицы 23.5 x 15.6 мм

Тип матрицы CMOS

Формат матрицы APS-C

Кроп-фактор 1.5

Тип автофокуса фазовый

Чувствительность ISO, мин 100

Чувствительность ISO, макс 3200

Светочувствительность ISO ISO100, ISO12800, ISO25600, ISO6400

Скорость быстрой съемки 5 кадров/с

Поле зрения видоискателя 95 %

Размер экрана 3 "

Число точек LCD 921000

Поддерживаемые карты памяти SD, SDHC, SDXC

Емкость аккумулятора (количество фотографий) 700

Габариты/Вес

Ширина 124 мм

Высота 98 мм

Толщина 76 мм

Вес камеры (без элементов питания) 410 г

Вес камеры (с элементами питания) 460 г Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4

# 6217187\22532631

Комплектация: камера, АКБ, ЗУ(220), ремень; Объектив, передняя крышка. Пробег: 21.654.

Гарантия 90 дней.

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