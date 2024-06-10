Зеркальный фотоаппарат Nikon D3300 Kit AF-P 18-55 VR DX (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00076275
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-06-10/03
Причина уценки:
Потертости, мелкие царапины на корпусе и дисплее. Пробег: 21.654.
Снят с продажи
К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 141275
Тип камеры зеркальная
Объектив
Байонет Nikon F
Число эффективных мегапикселей матрицы 24.2
Физический размер матрицы 23.5 x 15.6 мм
Тип матрицы CMOS
Формат матрицы APS-C
Кроп-фактор 1.5
Тип автофокуса фазовый
Чувствительность ISO, мин 100
Чувствительность ISO, макс 3200
Светочувствительность ISO ISO100, ISO12800, ISO25600, ISO6400
Скорость быстрой съемки 5 кадров/с
Поле зрения видоискателя 95 %
Размер экрана 3 "
Число точек LCD 921000
Поддерживаемые карты памяти SD, SDHC, SDXC
Емкость аккумулятора (количество фотографий) 700
Габариты/Вес
Ширина 124 мм
Высота 98 мм
Толщина 76 мм
Вес камеры (без элементов питания) 410 г
Вес камеры (с элементами питания) 460 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4
# 6217187\22532631
Комплектация: камера, АКБ, ЗУ(220), ремень; Объектив, передняя крышка. Пробег: 21.654.
Гарантия 90 дней.