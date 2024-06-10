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    Зеркальный фотоаппарат Nikon D3300 Kit AF-P 18-55 VR DX (состояние 4) (б/у)

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    0 отзывов

    Код товара : УТ-00076275

    Артикул : б/у-Ф1 К 2024-06-10/03

    • D3300 Kit AF-P 18-55 VR DX (состояние 4)
    • D3300 Kit AF-P 18-55 VR DX (состояние 4)
    • D3300 Kit AF-P 18-55 VR DX (состояние 4)
    • D3300 Kit AF-P 18-55 VR DX (состояние 4)
    • D3300 Kit AF-P 18-55 VR DX (состояние 4)
    • D3300 Kit AF-P 18-55 VR DX (состояние 4)
    • D3300 Kit AF-P 18-55 VR DX (состояние 4)
    • D3300 Kit AF-P 18-55 VR DX (состояние 4)
    • D3300 Kit AF-P 18-55 VR DX (состояние 4)
    • D3300 Kit AF-P 18-55 VR DX (состояние 4)
    • D3300 Kit AF-P 18-55 VR DX (состояние 4)
    • D3300 Kit AF-P 18-55 VR DX (состояние 4)
    • D3300 Kit AF-P 18-55 VR DX (состояние 4)
    • D3300 Kit AF-P 18-55 VR DX (состояние 4)
    • D3300 Kit AF-P 18-55 VR DX (состояние 4)
    • D3300 Kit AF-P 18-55 VR DX (состояние 4)
    • D3300 Kit AF-P 18-55 VR DX (состояние 4)

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    Причина уценки:

    Потертости, мелкие царапины на корпусе и дисплее. Пробег: 21.654.

    Снят с продажи

    К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары.

    Гарантия 90 дней

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

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    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

    Код товара: 141275

    Тип камеры зеркальная
    Объектив
    Байонет Nikon F
    Число эффективных мегапикселей матрицы 24.2
    Физический размер матрицы 23.5 x 15.6 мм
    Тип матрицы CMOS
    Формат матрицы APS-C
    Кроп-фактор 1.5
    Тип автофокуса фазовый
    Чувствительность ISO, мин 100
    Чувствительность ISO, макс 3200
    Светочувствительность ISO ISO100, ISO12800, ISO25600, ISO6400
    Скорость быстрой съемки 5 кадров/с
    Поле зрения видоискателя 95 %
    Размер экрана 3 "
    Число точек LCD 921000
    Поддерживаемые карты памяти SD, SDHC, SDXC
    Емкость аккумулятора (количество фотографий) 700
    Габариты/Вес
    Ширина 124 мм
    Высота 98 мм
    Толщина 76 мм
    Вес камеры (без элементов питания) 410 г
    Вес камеры (с элементами питания) 460 г

    Фототехника  прошла  проверку на работоспособность.
    Состояние: 4
    # 6217187\22532631
    Комплектация: камера, АКБ, ЗУ(220), ремень; Объектив, передняя крышка. Пробег: 21.654.
    Гарантия 90 дней.

    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.