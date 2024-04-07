Зеркальный фотоаппарат Nikon D3300 Body (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074702 Артикул : б/у-КП32 К 2024-04-07/1

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Задать вопрос Причина уценки: Следы эксплуатации, потертости 13 590 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Любительская зеркальная фотокамера байонет F

Матрица 24.7 МП (APS-C)

Байонет Nikon F

Число мегапикселей матрицы 24.7 МП

Размер APS-C (23.5 x 15.6 мм)

Максимальное разрешение 6000 x 4000 Код товара: 139702

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4

Комплектация: Фотокамера, ЗУ, аккумулятор, ремешок шейный, кабель USB.

Пробег затвора 32253

Гарантия 90 дней.

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