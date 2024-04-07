Зеркальный фотоаппарат Nikon D3300 Body (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00074702
Артикул : б/у-КП32 К 2024-04-07/1
Причина уценки:
Следы эксплуатации, потертости
13 590 ₽
Гарантия 90 дней
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Описание
Любительская зеркальная фотокамера байонет F
Матрица 24.7 МП (APS-C)
Байонет Nikon F
Число мегапикселей матрицы 24.7 МП
Размер APS-C (23.5 x 15.6 мм)
Максимальное разрешение 6000 x 4000
Код товара: 139702
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4
Комплектация: Фотокамера, ЗУ, аккумулятор, ремешок шейный, кабель USB.
Пробег затвора 32253
Гарантия 90 дней.
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