Зеркальный фотоаппарат Nikon D3200 Kit 18-55mm f/3.5-5.6G II VR (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075124 Артикул : б/у-РнД К 2024-04-21

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Описание Код товара: 140124 Разрешение 24,93 млн пикселей (6016 x 4016)

Диапазон ISO 100–12 800 единиц ISO с шагом 1/3 или 1/2 EV (50-51 200 единиц ISO в расширенном режиме)

Зоны фокусировки 51 точка автофокусировки

Диапазон выдержек От 1/4000 до 30 секунд с шагом 1/3 или 1/2 EV, выдержка от руки, длительная выдержка, Х200.

Серийная съёмка до 6.5 кадров/с Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5

Комплектация: коробка, акб, ремень.

Пробег 25000 кадров.

Гарантия 90 дней.

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