Зеркальный фотоаппарат Nikon D3200 Kit 18-55mm f/3.5-5.6G II VR (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00075124
Артикул : б/у-РнД К 2024-04-21
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Снят с продажи
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Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 140124
Разрешение 24,93 млн пикселей (6016 x 4016)
Диапазон ISO 100–12 800 единиц ISO с шагом 1/3 или 1/2 EV (50-51 200 единиц ISO в расширенном режиме)
Зоны фокусировки 51 точка автофокусировки
Диапазон выдержек От 1/4000 до 30 секунд с шагом 1/3 или 1/2 EV, выдержка от руки, длительная выдержка, Х200.
Серийная съёмка до 6.5 кадров/с
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5
Комплектация: коробка, акб, ремень.
Пробег 25000 кадров.
Гарантия 90 дней.