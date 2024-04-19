Описание

Код товара: 140106

КМОП-матрица формата DX с разрешением 14,2 мегапикселя обеспечивает создание реалистичных изображений с яркими цветами, пониженным уровнем шума и мягкими градациями цвета.

Система обработки изображений EXPEED 2 обеспечивает расширенные возможности записи видеороликов, высокую чувствительность и максимальное качество изображения.

Высокая светочувствительность ISO (100–3200 единиц) с возможностью увеличения до 12 800 единиц: наличие функции автоматического управления чувствительностью ISO с возможностью расширения вручную до 12 800 единиц ISO при настройке Hi2. Позволяет использовать более короткие выдержки, существенно снижая риск получения смазанных изображений при съемке быстродвижущихся объектов или в условиях недостаточного освещения.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5 ( Пробег 12244 кадров , потертости на корпусе)

Комплектация: Родной акб. отсутствует Зарядное устройство

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.

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Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.

Наши преимущества:

- Гарантия до 90 дней на комиссионную технику

- Выгодный Trade-in

- Дистанционный Trade-in по России

- Оплаты банковскими картами

- Возможность купить в кредит

- Обмен на новую и Б/У технику

- Бесплатная доставка по всей России

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Полную информацию можно уточнить на нашем сайте, https://www.yarkiy.ru/info/trade_in



Продать, обменять и сдать на комиссию, можно по адресам:

ул. Большая Монетная, д. 16, от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут

ул. Некрасова, д. 1, от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут

Просвещения проспект, д. 72, м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения