Зеркальный фотоаппарат Nikon D3100 Kit AF-S 18-55mm f/3.5-5.6 (состояние 3) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075386 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-05-01/02

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Задать вопрос Причина уценки: Потертости, царапины, нет наглазника, нет ремня, нет байонетных крышек. Пробег: 86 274 кадров. 10 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 140386 Объектив в комплекте

есть

Байонет

Nikon F

Стабилизатор изображения (фотосъемка)

отсутствует

Матрица

Число мегапикселей матрицы

14.8 Мпикс

Число эффективных мегапикселей матрицы

14.2

Физический размер матрицы

23.0 х 15.5 мм

Разрешение по X

4608 пикс.

Разрешение по Y

3072 пикс.

Тип матрицы

CMOS

Формат матрицы

APS-C

Кроп-фактор

1.5

Фокусировка

Тип автофокуса

фазовый Габариты/Вес

Ширина

125 мм

Высота

97 мм

Толщина

74 мм

Вес камеры (с элементами питания)

505 г Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Потертости, царапины, нет наглазника, нет ремня, нет байонетных крышек. Пробег: 86 274 кадров.

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: 6120905/14681610

Комплектация: камера, АКБ, ЗУ(220), наглазник, заглушка ГБ, объектив, передняя крышка

Гарантия 90 дней.

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