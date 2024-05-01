Зеркальный фотоаппарат Nikon D3100 Kit AF-S 18-55mm f/3.5-5.6 (состояние 3) (б/у)
Код товара : УТ-00075386
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-05-01/02
Причина уценки:
Потертости, царапины, нет наглазника, нет ремня, нет байонетных крышек. Пробег: 86 274 кадров.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 140386
Объектив в комплекте
есть
Байонет
Nikon F
Стабилизатор изображения (фотосъемка)
отсутствует
Матрица
Число мегапикселей матрицы
14.8 Мпикс
Число эффективных мегапикселей матрицы
14.2
Физический размер матрицы
23.0 х 15.5 мм
Разрешение по X
4608 пикс.
Разрешение по Y
3072 пикс.
Тип матрицы
CMOS
Формат матрицы
APS-C
Кроп-фактор
1.5
Фокусировка
Тип автофокуса
фазовый
Габариты/Вес
Ширина
125 мм
Высота
97 мм
Толщина
74 мм
Вес камеры (с элементами питания)
505 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Потертости, царапины, нет наглазника, нет ремня, нет байонетных крышек. Пробег: 86 274 кадров.
s\n: 6120905/14681610
Комплектация: камера, АКБ, ЗУ(220), наглазник, заглушка ГБ, объектив, передняя крышка
Гарантия 90 дней.
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