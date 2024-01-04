Зеркальный фотоаппарат Nikon D3100 Kit 18-105 mm VR (состояние 4-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072658 Артикул : б/у-КП32 К 2024-01-04

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Задать вопрос Причина уценки: 4-, следы эксплуатации, потертости, отсутствует наглазник. 13 000 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Технические характеристики

Производитель: Nikon

Разрешение матрицы (Мп): 14.2

Физический размер матрицы: 23.1 x 15.4 мм

Диапазон выдержки (с): 1/4000-30

Максимальное разрешение видеозаписи (точек): 1920x1080

Частота кадров видеозаписи: 24

Диагональ дисплея (дюйм): 3

Байонет: Nikon F

Фокусное расстояние объектива (мм): 18-105

Тип карты памяти: SD

Вес (г): 500 Код товара: 137658

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4-, следы эксплуатации, потертости, отсутствует наглазник.

Комплектация: камера, акб, ЗУ.

Гарантия 90 дней.

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