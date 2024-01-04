Зеркальный фотоаппарат Nikon D3100 Kit 18-105 mm VR (состояние 4-) (б/у)
Код товара : УТ-00072658
Артикул : б/у-КП32 К 2024-01-04
Причина уценки:
4-, следы эксплуатации, потертости, отсутствует наглазник.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Технические характеристики
Производитель: Nikon
Разрешение матрицы (Мп): 14.2
Физический размер матрицы: 23.1 x 15.4 мм
Диапазон выдержки (с): 1/4000-30
Максимальное разрешение видеозаписи (точек): 1920x1080
Частота кадров видеозаписи: 24
Диагональ дисплея (дюйм): 3
Байонет: Nikon F
Фокусное расстояние объектива (мм): 18-105
Тип карты памяти: SD
Вес (г): 500
Код товара: 137658
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4-, следы эксплуатации, потертости, отсутствует наглазник.
Комплектация: камера, акб, ЗУ.
Гарантия 90 дней.