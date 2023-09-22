Зеркальный фотоаппарат Nikon D3100 Body (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00070330
Артикул : б/у-Ф1 К 2023-09-22/04
Причина уценки:
Минимальные следы эксплуатации.
6 000 ₽
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Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Код товара: 135330
Тип камеры зеркальная
Матрица 14.8 МП, APS-C (23.0 х 15.5 мм)
Байонет Nikon F
Съемка видео 1920x1080
Видоискатель зеркальный (TTL)
Режимы съемки запись видео, серийная съемка
Экран 3", работа в режиме видоискателя, фиксированный
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5
# 7627064
Комплектация: фотоаппарат, аккумулятор, з/у, наглазник, ремень, крышка на байонет.
Пробег: 2876
Гарантия 90 дней.