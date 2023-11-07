Зеркальный фотоаппарат Nikon D3100 + AF-S 50mm f/1.8G (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00071352
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-11-07
Причина уценки:
Отличное состояние; Пробег 7970 кадров;
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 136352
Фотоаппарат Nikon D3100 body.
- Данный фотоаппарат - с разрешением матрицы 14,2 мегапикселей. - Затвор электронно-управляемый шторно-щелевой.
- Диапазон выдержек: 30 — 1/4000 сек., длительная.
- Зоны фокусировки - 11 зон.
- Серийная съёмка 3 кадра в секунду.
- Имеется возможность видеосъёмки 1280х720, 30 кадров/с, 1920х1080, 24 кадра/с
- Автоматическая компенсация хроматических аберраций.
Состояние: отличное состояние; пробег 7970 кадров;
Комплектация: наглазник, акб, з/у, ремешок; 6328150/2342568;
Гарантия 14 дней.