Зеркальный фотоаппарат Nikon D300s Body (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00069758
Артикул : б/у-Ф1 К 2023-09-02/01
Причина уценки:
следы эксплуатации, потёртости, нет заглушек БР. Пробег: 10 944.
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Описание
Код товара: 134758
Тип камеры
зеркальная
Матрица
13.1 МП, APS-C (23.6 x 15.8 мм)
Байонет
Nikon F
Съемка видео
1280x720
Видоискатель
зеркальный (TTL)
Режимы съемки
запись видео, серийная съемка
Экран
3", два экрана, работа в режиме видоискателя, фиксированный
Карты памяти
Compact Flash, SD, SDHC
Интерфейсы
HDMI, USB, аудио, видео, разъем для пульта ДУ
Вес без элементов питания
840 г
Тип матрицы
CMOS
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: следы эксплуатации, потёртости, нет заглушек БР. Пробег: 10 944.
s\n: 6091027
Комплектация: камера, АКБ (аналог), ЗУ(220), ремень нашейный, заглушка на байонет,защитное стекло и наглазник GGS, коробка, инструкция.
Гарантия 90 дней.
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