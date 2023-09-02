Описание

Код товара: 134758

Тип камеры

зеркальная

Матрица

13.1 МП, APS-C (23.6 x 15.8 мм)

Байонет

Nikon F

Съемка видео

1280x720

Видоискатель

зеркальный (TTL)

Режимы съемки

запись видео, серийная съемка

Экран

3", два экрана, работа в режиме видоискателя, фиксированный

Карты памяти

Compact Flash, SD, SDHC

Интерфейсы

HDMI, USB, аудио, видео, разъем для пульта ДУ

Вес без элементов питания

840 г

Тип матрицы

CMOS

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: следы эксплуатации, потёртости, нет заглушек БР. Пробег: 10 944.

s

: 6091027

Комплектация: камера, АКБ (аналог), ЗУ(220), ремень нашейный, заглушка на байонет,защитное стекло и наглазник GGS, коробка, инструкция.

Гарантия 90 дней.

-----