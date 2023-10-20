Зеркальный фотоаппарат Nikon D300s Body + PDK1 (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00070900
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-10-20
Причина уценки:
Незначительные царапины и потёртости, пробег 1 650 (313820).
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Гарантия 14 дней
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Описание
Фотокамера D300S — профессиональная зеркальная фотокамера в компактном корпусе с матрицей формата DX, расширяющая
возможности фотографов, которые ценят творческую свободу. В компактный корпус заключены функция D-movie от корпорации
Nikon и встроенная функция редактирования фотографий, что позволяет быстро переключаться между съемкой превосходных
снимков и видеороликов со стереозвуком*. Эта фотокамера отличается чрезвычайно чувствительной 12,3-мегапиксельной
КМОП-матрицей и поддерживает непрерывную съемку с непревзойденной скоростью 7 кадров в секунду. Гнезда для карточек
CF и SD повышают гибкость при работе, позволяя запечатлевать снимки на одной карточке памяти, а видеоролики — на другой.
Зарекомендовавшая себя 51-точечная система АФ корпорации Nikon обеспечивает охват большей площади кадра и высокую
чувствительность в условиях недостаточного освещения. Выбираемые режимы управления снимками упрощают последующую
обработку изображений, а 3-дюймовый ЖК экран поддерживает функцию D-movie и два режима компоновки кадров на мониторе.
Основные характеристики:
Матрица — КМОП 23,6 × 15,8 мм (кроп-фактор 1,5);
Разрешение — 4288 × 2848 (12,2 млн пикселей);
Диапазон ISO — 200—3200 с шагом 1/3, 1/2 или 1 EV, расширение до 100 и 6400;
Зоны фокусировки — 51-зональная TTL, 15 крестообразных сенсоров;
Серийная съёмка — 7 кадров в секунду (8 при использовании батарейного блока MB-D10);
Экран — 3,0-дюймовый TFT-экран, ок. 920 000 пикселов;
Накопитель — CompactFlash Type I (Type II не поддерживается!); SD / SDHC / SDXC / SDXC II;
Размеры — 147 × 114 × 74 мм;
Вес — 840 г (корпус);
Батарея — литий-ионный аккумулятор EN-EL3e.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, незначительные царапины и потёртости, пробег 1 650 (313820). Пробег в скобках — это общий пробег, затвор был заменён в 2018 году по рекомендации сервис центра, а не вследствие поломки, на момент замены пробег был 312 170, эта цифра зафиксирована в сервисном центре, пробег после замены не сбрасывается, в дальнейшем эксплуатировался крайне мало, также были заменены резинки корпуса.
Комплектация: акб, з/у, ремешок, коробка, документы, комплект PDK1 (батарейный блок MB-D10, крышка батарейного отсека BL-3, батарея EN-EL4a, зарядное устройство Nikon MH-21).
Гарантия 14 дней.