Описание

Фотокамера D300S — профессиональная зеркальная фотокамера в компактном корпусе с матрицей формата DX, расширяющая

возможности фотографов, которые ценят творческую свободу. В компактный корпус заключены функция D-movie от корпорации

Nikon и встроенная функция редактирования фотографий, что позволяет быстро переключаться между съемкой превосходных

снимков и видеороликов со стереозвуком*. Эта фотокамера отличается чрезвычайно чувствительной 12,3-мегапиксельной

КМОП-матрицей и поддерживает непрерывную съемку с непревзойденной скоростью 7 кадров в секунду. Гнезда для карточек

CF и SD повышают гибкость при работе, позволяя запечатлевать снимки на одной карточке памяти, а видеоролики — на другой.

Зарекомендовавшая себя 51-точечная система АФ корпорации Nikon обеспечивает охват большей площади кадра и высокую

чувствительность в условиях недостаточного освещения. Выбираемые режимы управления снимками упрощают последующую

обработку изображений, а 3-дюймовый ЖК экран поддерживает функцию D-movie и два режима компоновки кадров на мониторе.



Основные характеристики:



Матрица — КМОП 23,6 × 15,8 мм (кроп-фактор 1,5);

Разрешение — 4288 × 2848 (12,2 млн пикселей);

Диапазон ISO — 200—3200 с шагом 1/3, 1/2 или 1 EV, расширение до 100 и 6400;

Зоны фокусировки — 51-зональная TTL, 15 крестообразных сенсоров;

Серийная съёмка — 7 кадров в секунду (8 при использовании батарейного блока MB-D10);

Экран — 3,0-дюймовый TFT-экран, ок. 920 000 пикселов;

Накопитель — CompactFlash Type I (Type II не поддерживается!); SD / SDHC / SDXC / SDXC II;

Размеры — 147 × 114 × 74 мм;

Вес — 840 г (корпус);

Батарея — литий-ионный аккумулятор EN-EL3e.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, незначительные царапины и потёртости, пробег 1 650 (313820). Пробег в скобках — это общий пробег, затвор был заменён в 2018 году по рекомендации сервис центра, а не вследствие поломки, на момент замены пробег был 312 170, эта цифра зафиксирована в сервисном центре, пробег после замены не сбрасывается, в дальнейшем эксплуатировался крайне мало, также были заменены резинки корпуса.

Комплектация: акб, з/у, ремешок, коробка, документы, комплект PDK1 (батарейный блок MB-D10, крышка батарейного отсека BL-3, батарея EN-EL4a, зарядное устройство Nikon MH-21).

Гарантия 14 дней.