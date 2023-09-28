Описание

Фотокамера D3000 — это высококачественная цифровая зеркальная фотокамера с поддержкой формата DX, которая позволяет снимать превосходные фотографии и отличается рядом функций, превращающих фотосъемку в простое и увлекательное занятие. Интеллектуальный режим справки Nikon обеспечивает наличие невероятно удобной встроенной справки, позволяющей даже начинающим фотографам снимать великолепные изображения. Если Вы не знаете, как лучше запечатлеть снимок, режим справки является идеальным выбором: он задаст вопросы относительно изображения, которое нужно запечатлеть, и автоматически оптимизирует настройки фотокамеры для получения наилучших результатов. Если необходимо получить дополнительные сведения, при помощи режима справки можно узнать, как самостоятельно задать настройки. 10,2-мегапиксельная матрица и быстрый автофокус обеспечивают получение четких и резких снимков. Большой 3-дюймовый ЖК монитор чрезвычайно удобен при компоновке и просмотре изображений, а также упрощает применение встроенного меню обработки, позволяющего редактировать изображения без использования компьютера. D3000 – фотокамера, которая показывает, как можно с легкостью создавать потрясающие фотоснимки.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, мелкие царапины и потёртости корпуса; пробег 50 650 кадров.

Комплектация: 2 аккум, з/у, вспышка nikon SB-400, крышка объектива, бленда, ремень.

Гарантия 14 дней.