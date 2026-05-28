Зеркальный фотоаппарат Nikon D3000 Body (состояние 3) (б/у)

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Код товара: УТ-00094250 Артикул: б/у-БУМ 2026-05-28/3 Код товара: УТ-00094250 Артикул: б/у-БУМ 2026-05-28/3 Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Зеркальная Формат матрицы APS-C Все характеристики Фотоаппарат Nikon D3000 Body (состояние 3) Код товара: 159250 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: следы эксплуатации, потертости.

Пробег: 28 200 кадров.

S/n: 6021530

Комплектация: камера, зарядка, аккумулятор, ремень, крышка.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Фильтры Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Зеркальная Формат матрицы APS-C Описание Фотоаппарат Nikon D3000 Body (состояние 3) Код товара: 159250 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: следы эксплуатации, потертости.

Пробег: 28 200 кадров.

S/n: 6021530

Комплектация: камера, зарядка, аккумулятор, ремень, крышка.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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