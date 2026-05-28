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Зеркальный фотоаппарат Nikon D3000 Body (состояние 3) (б/у)

  • D3000 Body (состояние 3)
  • D3000 Body (состояние 3)
  • D3000 Body (состояние 3)
  • D3000 Body (состояние 3)
  • D3000 Body (состояние 3)
  • D3000 Body (состояние 3)
  • D3000 Body (состояние 3)
  • D3000 Body (состояние 3)
  • D3000 Body (состояние 3)
  • D3000 Body (состояние 3)
  • D3000 Body (состояние 3)
  • D3000 Body (состояние 3)
  • D3000 Body (состояние 3)
  • D3000 Body (состояние 3)
  • D3000 Body (состояние 3)
Код товара:УТ-00094250
Артикул:б/у-БУМ 2026-05-28/3

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Фотоаппарат Nikon D3000 Body (состояние 3)

Код товара: 159250

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: следы эксплуатации, потертости.
Пробег: 28 200 кадров.
S/n: 6021530
Комплектация: камера, зарядка, аккумулятор, ремень, крышка.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.