Зеркальный фотоаппарат Nikon D3000 + AF-S 18-55mm f/3.5-5.6G VR (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073869 Артикул : б/у-Н1 КС 2024-03-08

<











>







Задать вопрос Причина уценки: Потертости, мелкие царапинки; пробег 15634 кадров. 11 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

Задать вопрос

Описание Код товара: 138869 Фотоаппарат Nikon D3000 Kit AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR - это высококачественный инструмент для профессиональных фотографов и любителей, которые ценят качество изображения и надежность.

Фотоаппарат Nikon D3000 Kit AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR оснащен объективом AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR. Этот объектив обеспечивает широкий диапазон фокусных расстояний, что позволяет снимать как крупные, так и мелкие объекты с высоким качеством изображения.

Матрица - Число мегапикселей матрицы 10.75 МП

Число эффективных мегапикселей матрицы 10.2 МП

Размер - APS-C (23.6 x 15.8 мм)

Максимальное разрешение - 3872 x 2592

Тип матрицы - СCD

Кроп-фактор - 1.5 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, Потертости, мелкие царапинки; пробег 15634 кадров.-.

Комплектация: акб, з/у, ремешок; sn:6568300/14180012;

Гарантия 14 дней.

Видео

Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.