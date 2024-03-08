Зеркальный фотоаппарат Nikon D3000 + AF-S 18-55mm f/3.5-5.6G VR (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00073869
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-03-08
Причина уценки:
Потертости, мелкие царапинки; пробег 15634 кадров.
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 138869
Фотоаппарат Nikon D3000 Kit AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR - это высококачественный инструмент для профессиональных фотографов и любителей, которые ценят качество изображения и надежность.
Фотоаппарат Nikon D3000 Kit AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR оснащен объективом AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR. Этот объектив обеспечивает широкий диапазон фокусных расстояний, что позволяет снимать как крупные, так и мелкие объекты с высоким качеством изображения.
Матрица - Число мегапикселей матрицы 10.75 МП
Число эффективных мегапикселей матрицы 10.2 МП
Размер - APS-C (23.6 x 15.8 мм)
Максимальное разрешение - 3872 x 2592
Тип матрицы - СCD
Кроп-фактор - 1.5
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, Потертости, мелкие царапинки; пробег 15634 кадров.-.
Комплектация: акб, з/у, ремешок; sn:6568300/14180012;
Гарантия 14 дней.