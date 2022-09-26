Крышка объектива Nikon cup 52mm (б.у. состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00062003
Артикул : б/у-Ф1 КС 2022-09-26/006
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации.
500 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5
В комплекте: крышка
Гарантия: 14 дней
Код товара: 127003
Крышка Nikon LC-52 52mm предназначена для объективов Nikon и защищает их переднюю линзу от внешних механических повреждений, влаги, песка, отпечатков пальцев, а также царапин, сколов.