Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5

В комплекте: крышка

Гарантия: 14 дней

Код товара: 127003

Крышка Nikon LC-52 52mm предназначена для объективов Nikon и защищает их переднюю линзу от внешних механических повреждений, влаги, песка, отпечатков пальцев, а также царапин, сколов.