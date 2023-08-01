Кейс для объектива Nikon CT-504 (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00069628
Артикул : б/у-Nik 2023-08 n061
Причина уценки:
Следы эксплуатации, загрязнения, царапины, следы наклеек
9 900 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 134628
Высокопрочный алюминиевый дорожный контейнер Nikon. Внутренняя часть контейнера имеет специальную отделку для защиты объектива AF-S NIKKOR 500 мм f/4G ED VR при транспортировке.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4
Комплектация: чехол
Гарантия 90 дней.