Описание

Код товара: 134627

Прочный серый дорожный контейнер предназначен для защиты объектива AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR, когда он не используется.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

Комплектация: чехол

Гарантия 90 дней.