Кейс для объектива Nikon CT-405 (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00069627
Артикул : б/у-Nik 2023-08 n060
Причина уценки:
Следы эксплуатации, небольшие потёртости и царапины.
9 900 ₽
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Описание
Код товара: 134627
Прочный серый дорожный контейнер предназначен для защиты объектива AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR, когда он не используется.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
Комплектация: чехол
Гарантия 90 дней.