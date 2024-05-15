Компактный фотоаппарат Nikon Coolpix S2800 (состояние 4-) (б/у)
Код товара : УТ-00075629
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-05-15
Причина уценки:
Царапинки и потёртости корпуса и дисплея;
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 140629
Nikon Coolpix S2800 - это простая в использовании 20-мегапиксельная цифровая фотокамера, выпущенная в 2013 году. Она является частью серии Coolpix S и позиционируется как камера начального уровня.
Вот некоторые из ее ключевых характеристик:
20-мегапиксельный датчик CCD: обеспечивает высокое разрешение изображений, что позволяет печатать фотографии большого формата или делать кадрирование без потери качества.
5-кратный оптический зум: объектив с фокусным расстоянием 4,6-23 мм (эквивалент 26-115 мм в 35-мм камере) позволяет приближать объекты без потери качества изображения.
Оптическая стабилизация изображения: помогает получать резкие снимки и видео даже при съемке с рук.
720p HD видео: позволяет записывать видео в формате HD с разрешением 720p.
2,7-дюймовый ЖК-дисплей: обеспечивает четкое и яркое изображение для просмотра фотографий и видео.
Простые функции: автоматические режимы съемки, функция "умный автовыбор" и режим "помощи" упрощают съемку даже для начинающих.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4-, царапинки и потёртости корпуса и дисплея;
Комплектация: акб, з/у; 41018069;
Гарантия 14 дней.