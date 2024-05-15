Описание

Код товара: 140629

Nikon Coolpix S2800 - это простая в использовании 20-мегапиксельная цифровая фотокамера, выпущенная в 2013 году. Она является частью серии Coolpix S и позиционируется как камера начального уровня.

Вот некоторые из ее ключевых характеристик:

20-мегапиксельный датчик CCD: обеспечивает высокое разрешение изображений, что позволяет печатать фотографии большого формата или делать кадрирование без потери качества.

5-кратный оптический зум: объектив с фокусным расстоянием 4,6-23 мм (эквивалент 26-115 мм в 35-мм камере) позволяет приближать объекты без потери качества изображения.

Оптическая стабилизация изображения: помогает получать резкие снимки и видео даже при съемке с рук.

720p HD видео: позволяет записывать видео в формате HD с разрешением 720p.

2,7-дюймовый ЖК-дисплей: обеспечивает четкое и яркое изображение для просмотра фотографий и видео.

Простые функции: автоматические режимы съемки, функция "умный автовыбор" и режим "помощи" упрощают съемку даже для начинающих.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4-, царапинки и потёртости корпуса и дисплея;

Комплектация: акб, з/у; 41018069;

Гарантия 14 дней.