Компактный фотоаппарат Nikon Coolpix P950 (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00072819
Артикул : б/у-М-ЗВ39 КС 2024-01-16
Причина уценки:
Минимальные следы эксплуатации на корпусе.
42 500 ₽
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Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 137819
Тип камеры: компактная
Формат матрицы: CMOS
Максимальное разрешение записи видеоролика: 3840x2160
Стабилизатор изображения (фотосъемка): оптический
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
Комплектация: камера, ЗУ, АКБ, ремень, бленда, коробка.
Гарантия 90 дней.
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