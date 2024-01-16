Компактный фотоаппарат Nikon Coolpix P950 (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072819 Артикул : б/у-М-ЗВ39 КС 2024-01-16

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Задать вопрос Причина уценки: Минимальные следы эксплуатации на корпусе. 42 500 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 137819 Тип камеры: компактная

Формат матрицы: CMOS

Максимальное разрешение записи видеоролика: 3840x2160

Стабилизатор изображения (фотосъемка): оптический Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

Комплектация: камера, ЗУ, АКБ, ремень, бленда, коробка.

Гарантия 90 дней.

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