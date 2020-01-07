Описание

Птицы, парящие высоко в небе. Воздушная акробатика крупным планом. COOLPIX P950 — это переходная фотокамера с 83-кратным оптическим зумом (эквивалент 2000 мм) и прочным корпусом. Независимо от того, находитесь ли вы на авиашоу или участвуете в сафари, этот суперзум дает вам возможность приближаться к объектам и снимать грандиозные фотографии и видеоролики с разрешением 4K.

Далеко и близко

Благодаря фокусному расстоянию 24–2000 мм эта фотокамера COOLPIX с суперзумом перенесет вас в самое сердце каждого сюжета. Захватите всю сцену, показывая неистовство грозы над океаном. Используйте увеличение, чтобы получить резко сфокусированные изображения диких животных в их естественной среде обитания. 166-кратный Dynamic Fine Zoom расширяет верхний предел зуммирования до невероятных 4000 мм.¹

Выдающиеся снимки

Вы получите великолепные результаты от рассвета до заката благодаря КМОП-матрице с обратной подсветкой и светосильному объективу NIKKOR с максимальной диафрагмой f/2,8. Механизм обработки изображений EXPEED от Nikon и стекло Super ED уменьшают искажения при большом увеличении. Вы готовы к любой возможности — от крупноплановой съемки самолета, выполняющего вираж, до записи видеороликов о деликатных объектах живой природы.

Окно в мир

Крупный электронный видоискатель ОСИД (OLED) с диагональю 1 см и разрешением прибл. 2359 тыс. точек обеспечивает четкое изображение. Датчик видоискателя автоматически переключает изображение с монитора на электронный видоискатель, когда вы подносите фотокамеру к лицу.

Снимайте с разных ракурсов

Компонуйте красивые кадры с помощью яркого ЖК-монитора с диагональю 8,1 см и разрешением 921 тыс. точек, который можно наклонять и поворачивать практически в любом направлении. Изображения легко кадрировать, даже если поднять фотокамеру над головой или опустить вниз.

Съемка в формате RAW

Редактируйте материал, используя высококачественные файлы. COOLPIX P950 поддерживает формат RAW (NRW) благодаря которому можно сохранять и экспортировать несжатые файлы изображений для последующей обработки в фоторедакторе.

Захватывающие видеоролики с разрешением 4K и суперзумом

Записывайте видеоролики в формате 4K/UHD 30p со стереозвуком или Full HD (1080p) с частотой кадров до 60p. Фотокамера поддерживает передачу чистого сигнала через HDMI, что позволяет выводить изображение на внешний монитор прямо во время съемки. Гнездо встроенного микрофона позволяет использовать внешний микрофон для лучшего звучания. Ручной режим видеосъемки позволяет настраивать основные параметры экспозиции во время съемок, что идеально при смене освещения.

Следы звезд и рассветное небо

С помощью встроенной функции цейтраферной съемки можно записывать видеоролики с бегущими облаками, следами звезд или распускающимися цветами на лесной поляне. Вы можете записывать волшебные цейтраферные видеоролики длительностью прибл. 10 секунд, которые воспроизводятся со скоростью 25 или 30 кадров в секунду. При выборе сюжетных режимов автоматически устанавливается наиболее подходящий интервал съемки для вашего объекта.²

Всегда стабильный

Получайте четкие снимки и видеоролики даже ведя супертелефотосъемку с рук или в условиях недостаточной освещенности. Система оптического подавления вибраций Dual Detect Optical VR от Nikon позволяет снимать с выдержками на пять ступеней длиннее, чем без нее. ³ Активный режим подавления вибраций стабилизирует изображение в видоискателе и на мониторе, что особенно важно при съемке на ходу.

Фокус на выбранном объекте

Боковой рычажок зуммирования позволяет выдвигать объектив, нажимая на него большим пальцем. Нажатие кнопки возврата зуммирования мгновенно переводит объектив в широкоугольное положение, чтобы быстро найти объект, «выпавший» из кадра.

Всегда во всеоружии

Полноразмерный «горячий» башмак облегчает установку принадлежностей от Nikon, таких как вспышки Speedlight. Также рекомендуем коллиматорный прицел Nikon DF-M1. Этот складной прицел помогает отследить даже быстро летающих птиц и удерживать их в центре кадра.

Всегда на цели

Режим наблюдения за птицами позволяет выбрать три различные зоны АФ, чтобы сфокусироваться на быстро движущихся объектах. Снимайте фазы луны в режиме «Луна», в котором параметры фотокамеры оптимизируются для получения четких снимков астрономических явлений.

Надежное подключение

Приложение SnapBridge для iOS и Android обеспечивает постоянное подключение фотокамеры COOLPIX P950 к смартфону или планшету. Обменивайтесь фотографиями. Сохраняйте свои маршруты с помощью смартфона или планшета с GPS, которые SnapBridge использует для обновления данных о времени и месте съемки. С помощью приложения SnapBridge можно также использовать смарт-устройство для управления зумом и спуском затвора.

¹ Увеличение с помощью функции Dynamic Fine Zoom рассчитано при использовании оптического и электронного зумов в максимальном широкоугольном положении объектива.

² При выборе сюжетного режима из вариантов «Городской пейзаж» (по умолчанию), «Пейзаж», «Закат», «Ночное небо» или «Следы звезд» автоматически устанавливается наиболее подходящий интервал съемки.

³ Согласно стандартам CIPA.