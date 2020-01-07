Компактный фотоаппарат Nikon Coolpix P950
Код товара : УТ-00061138
Артикул : # VQA100EA
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Инструкции и документы
Характеристики
Объектив
Диаметр светофильтра, мм
67
Объектив
f 4.3 - 357 мм / 2.8 - 6.5 (24 - 2000 мм в 35-мм эквиваленте)
Оптический зум
83х
Стабилизатор изображения
фото: оптический (эффективность до 5 ступеней экспозиции), видео: оптический + электронный
Фотосъёмка
Автоспуск
2, 10 с.
Размер фотоизображения
4608 x 3456 (4:3)
Баланс белого
авто (2 варианта), 5 предустановок, ручная установка
Серийная съемка
с полным разрешением: 7 кадров/с (до 10 снимков), с пониженным разрешением: до 120 кадров/с
Интервальная съемка
Есть
Формат файла
JPEG
Формат файла
RAW
Цветовое пространство
sRGB
Цифровой зум
2х интеллектуальный, 4х цифровой
Съёмка видео
Формат видеозаписи, сжатия, кодеки
MP4
Формат видеозаписи, сжатия, кодеки
H.264
Формат записи звука
AAC стерео
Видеосъемка
UHD 4K 30p, Full HD 60p
Разрешение видеозаписи
3840х2160
Разрешение видеозаписи
1280х720
Разрешение видеозаписи
1920х1080
Фокусировка
Функции автофокуса
фокусировка по контрасту, 9 точек, 1 точка, определение лиц, поиск цели, покадровый или следящий, макро от 1 см
Ручная фокусировка
есть
Матрица
Датчик изображения
1/2.3" КМОП
Светочувствительность
фото: ISO 100 - 6400 с расширением до 12800
Соотношение сторон
4:3
Число эффективных пикселей, Мп
16
Прочие особенности
Дата анонса
07.01.2020
Комплектация
ремень, крышка объектива LC-67, литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL20a, сетевое зарядное устройство EH-73P, USB-кабель UC-E21, байонетная бленда HB-CP20
Управление эскпозицией
Замер экспозиции
TTL-замер: мультисегментный / точечный / центровзвешенный
Ручная экспозиция
есть
Экспокоррекция
+/- 2 EV с шагом 1/3 EV
Брекетинг экспозиции
есть
Видоискатель и дисплей
Диоптрийная коррекция
есть
Дисплей
3.2" (8.1 см), 921 000 точек, поворотный, с антибликовым покрытием
Видоискатель
электронный, OLED 0.39" (1 см), 2.4 млн. точек
Память и интерфейсы
Видеовыход
HDMI micro (тип D)
Карта памяти
SD, SDHC, SDXC
Беспроводное подключение
Wi-Fi
Беспроводное подключение
Bluetooth
Процессор
Процессор
Expeed
Источники питания
Питание
литий-ионный аккумулятор EN-EL20a, 290 снимков по стандарту CIPA, 1 ч 20 мин видеозаписи; зарядка по USB, сетевой адаптер EH-5b/EH-5c (продается отдельно)
Физические характеристики
Вес
1005 г (с аккумулятором и картой памяти)
Размеры товара
140.2 х 149.8 х 109.6 мм
Вспышка
Внешняя вспышка
горячий башмак стандарта ISO 518 для вспышек Nikon и других совместимых
Встроенная вспышка
Есть
Описание
Птицы, парящие высоко в небе. Воздушная акробатика крупным планом. COOLPIX P950 — это переходная фотокамера с 83-кратным оптическим зумом (эквивалент 2000 мм) и прочным корпусом. Независимо от того, находитесь ли вы на авиашоу или участвуете в сафари, этот суперзум дает вам возможность приближаться к объектам и снимать грандиозные фотографии и видеоролики с разрешением 4K.
Далеко и близко
Благодаря фокусному расстоянию 24–2000 мм эта фотокамера COOLPIX с суперзумом перенесет вас в самое сердце каждого сюжета. Захватите всю сцену, показывая неистовство грозы над океаном. Используйте увеличение, чтобы получить резко сфокусированные изображения диких животных в их естественной среде обитания. 166-кратный Dynamic Fine Zoom расширяет верхний предел зуммирования до невероятных 4000 мм.¹
Выдающиеся снимки
Вы получите великолепные результаты от рассвета до заката благодаря КМОП-матрице с обратной подсветкой и светосильному объективу NIKKOR с максимальной диафрагмой f/2,8. Механизм обработки изображений EXPEED от Nikon и стекло Super ED уменьшают искажения при большом увеличении. Вы готовы к любой возможности — от крупноплановой съемки самолета, выполняющего вираж, до записи видеороликов о деликатных объектах живой природы.
Окно в мир
Крупный электронный видоискатель ОСИД (OLED) с диагональю 1 см и разрешением прибл. 2359 тыс. точек обеспечивает четкое изображение. Датчик видоискателя автоматически переключает изображение с монитора на электронный видоискатель, когда вы подносите фотокамеру к лицу.
Снимайте с разных ракурсов
Компонуйте красивые кадры с помощью яркого ЖК-монитора с диагональю 8,1 см и разрешением 921 тыс. точек, который можно наклонять и поворачивать практически в любом направлении. Изображения легко кадрировать, даже если поднять фотокамеру над головой или опустить вниз.
Съемка в формате RAW
Редактируйте материал, используя высококачественные файлы. COOLPIX P950 поддерживает формат RAW (NRW) благодаря которому можно сохранять и экспортировать несжатые файлы изображений для последующей обработки в фоторедакторе.
Захватывающие видеоролики с разрешением 4K и суперзумом
Записывайте видеоролики в формате 4K/UHD 30p со стереозвуком или Full HD (1080p) с частотой кадров до 60p. Фотокамера поддерживает передачу чистого сигнала через HDMI, что позволяет выводить изображение на внешний монитор прямо во время съемки. Гнездо встроенного микрофона позволяет использовать внешний микрофон для лучшего звучания. Ручной режим видеосъемки позволяет настраивать основные параметры экспозиции во время съемок, что идеально при смене освещения.
Следы звезд и рассветное небо
С помощью встроенной функции цейтраферной съемки можно записывать видеоролики с бегущими облаками, следами звезд или распускающимися цветами на лесной поляне. Вы можете записывать волшебные цейтраферные видеоролики длительностью прибл. 10 секунд, которые воспроизводятся со скоростью 25 или 30 кадров в секунду. При выборе сюжетных режимов автоматически устанавливается наиболее подходящий интервал съемки для вашего объекта.²
Всегда стабильный
Получайте четкие снимки и видеоролики даже ведя супертелефотосъемку с рук или в условиях недостаточной освещенности. Система оптического подавления вибраций Dual Detect Optical VR от Nikon позволяет снимать с выдержками на пять ступеней длиннее, чем без нее. ³ Активный режим подавления вибраций стабилизирует изображение в видоискателе и на мониторе, что особенно важно при съемке на ходу.
Фокус на выбранном объекте
Боковой рычажок зуммирования позволяет выдвигать объектив, нажимая на него большим пальцем. Нажатие кнопки возврата зуммирования мгновенно переводит объектив в широкоугольное положение, чтобы быстро найти объект, «выпавший» из кадра.
Всегда во всеоружии
Полноразмерный «горячий» башмак облегчает установку принадлежностей от Nikon, таких как вспышки Speedlight. Также рекомендуем коллиматорный прицел Nikon DF-M1. Этот складной прицел помогает отследить даже быстро летающих птиц и удерживать их в центре кадра.
Всегда на цели
Режим наблюдения за птицами позволяет выбрать три различные зоны АФ, чтобы сфокусироваться на быстро движущихся объектах. Снимайте фазы луны в режиме «Луна», в котором параметры фотокамеры оптимизируются для получения четких снимков астрономических явлений.
Надежное подключение
Приложение SnapBridge для iOS и Android обеспечивает постоянное подключение фотокамеры COOLPIX P950 к смартфону или планшету. Обменивайтесь фотографиями. Сохраняйте свои маршруты с помощью смартфона или планшета с GPS, которые SnapBridge использует для обновления данных о времени и месте съемки. С помощью приложения SnapBridge можно также использовать смарт-устройство для управления зумом и спуском затвора.
¹ Увеличение с помощью функции Dynamic Fine Zoom рассчитано при использовании оптического и электронного зумов в максимальном широкоугольном положении объектива.
² При выборе сюжетного режима из вариантов «Городской пейзаж» (по умолчанию), «Пейзаж», «Закат», «Ночное небо» или «Следы звезд» автоматически устанавливается наиболее подходящий интервал съемки.
³ Согласно стандартам CIPA.