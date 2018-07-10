Компактный фотоаппарат Nikon Coolpix P1000
Код товара : УТ-00065918
Артикул : @ VQA060EA
99 990 ₽
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Инструкции и документы
Характеристики
Объектив
Диаметр светофильтра, мм
77
Объектив
f 4.3 - 539 мм / 2.8 - 8 (24 - 3000 мм в 35-мм эквиваленте)
Оптический зум
125х
Стабилизатор изображения
фото: оптический (эффективность до 5 ступеней экспозиции), видео: оптический + электронный
Фотосъёмка
Автоспуск
3, 10 с.
Размер фотоизображения
4608 x 3456 (4:3), 3456 x 3456 (1:1), 4608 x 2592 (16:9) и менее
Баланс белого
авто (2 варианта), 5 предустановок, ручная установка
Серийная съемка
с полным разрешением: 7 кадров/с (до 7 снимков), с пониженным разрешением: до 120 кадров/с
Интервальная съемка
Есть
Формат файла
RAW
Формат файла
JPEG
Цветовое пространство
sRGB
Цифровой зум
2х интеллектуальный, 4х цифровой
Съёмка видео
Формат видеозаписи, сжатия, кодеки
MPEG-4
Формат видеозаписи, сжатия, кодеки
H.264
Формат записи звука
AAC стерео
Видеосъемка
UHD 4K 30p, Full HD 60p
Разрешение видеозаписи
1920х1080
Разрешение видеозаписи
3840х2160
Разрешение видеозаписи
1280х720
Фокусировка
Функции автофокуса
фокусировка по контрасту, 9 точек, 1 точка, определение лиц, поиск цели, покадровый или следящий, макро от 1 см
Ручная фокусировка
есть
Матрица
Датчик изображения
1/2.3" КМОП
Светочувствительность
фото: ISO 100 - 1600 с расширением до 6400
Соотношение сторон
4:3
Число эффективных пикселей, Мп
16
Прочие особенности
Дата анонса
10.07.2018
Комплектация
ремень, крышка объектива LC-77, литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL20a, сетевое зарядное устройство EH-73P, USB-кабель UC-E21, байонетная бленда HB-CP1
Управление эскпозицией
Замер экспозиции
TTL-замер: мультисегментный / точечный / центровзвешенный
Ручная экспозиция
есть
Экспокоррекция
+/- 2 EV с шагом 1/3 EV
Брекетинг экспозиции
есть
Видоискатель и дисплей
Диоптрийная коррекция
+/- 3 диоптрии
Дисплей
3.2" (8.1 см), 921 000 точек, поворотный, с антибликовым покрытием
Видоискатель
электронный, OLED 0.39" (1 см), 2.4 млн. точек
Память и интерфейсы
Видеовыход
HDMI micro (тип D)
Карта памяти
SD, SDHC, SDXC
Беспроводное подключение
Bluetooth
Беспроводное подключение
Wi-Fi
Процессор
Процессор
Expeed 4
Источники питания
Питание
литий-ионный аккумулятор EN-EL20a, 250 снимков по стандарту CIPA, 1 ч 20 мин видеозаписи; зарядка по USB, сетевой адаптер EH-5b/EH-5c (продается отдельно)
Физические характеристики
Вес
1415 г (с аккумулятором и картой памяти)
Размеры товара
146.3 х 118.8 х 181.3 мм
Вспышка
Внешняя вспышка
горячий башмак стандарта ISO 518 для вспышек Nikon и других совместимых
Встроенная вспышка
Есть
Описание
Лунные пейзажи. Дикая природа. Самолет в небе. Самый большой в мире ¹ 125-кратный оптический зум с диапазоном фокусных расстояний от 24 до 3000 мм делает достижимыми даже самые удаленные объекты ². Функция цифрового зума Dynamic Fine Zoom увеличивает фокусное расстояние до 6000 мм, что эквивалентно 250-кратному зуму.² ³ Возьмите в кадр сцену целиком на широком угле или с помощью зума сосредоточьтесь на мельчайших деталях. Можно даже снять кратеры на Луне.
Получайте резкие снимки даже на очень больших фокусных расстояниях благодаря объективу NIKKOR с большой светосилой f/2,8, матрице разрешением 16 мегапикселей и поддержке формата RAW. Чувствительная КМОП-матрица с обратной подсветкой и светосильный объектив NIKKOR с максимальной диафрагмой f/2,8 позволяют свободно снимать при слабом освещении. Передовые технологии, которые Nikon применяет в своих объективах, и мощный процессор обработки изображений EXPEED снижают уровень искажений даже при большом зуме. Быстрая система автофокусировки позволяет снимать со скоростью до 7 кадров в секунду. Благодаря поддержке формата RAW можно сохранять и экспортировать несжатые файлы изображений для последующей обработки в фоторедакторе.
Под любым углом
Компонуйте красивый кадр с помощью электронного видоискателя высокого разрешения и большого экрана с переменным углом наклона. Электронный видоискатель сверхвысокого разрешения (прибл. 2360 тыс. точек) дает четкую и детальную картинку даже в условиях яркого освещения. А ЖК-монитор диагональю 3,2" и разрешением 921 тыс. точек можно наклонить или повернуть почти в любом направлении. Датчик видоискателя автоматически переключает изображение с монитора на электронный видоискатель, когда вы подносите камеру к лицу.
Видеоролики 4К супертелефото
Снимайте потрясающие видеоролики с разрешением 4K/UHD и стереозвуком. Запуск ракеты. Первый полет орленка из гнезда вдалеке. Записывайте видеоролики в формате 4K/UHD 30p или Full HD (1080p) с частотой кадров до 60p. Фотокамера поддерживает передачу чистого сигнала через HDMI, что позволяет выводить изображение на внешний монитор прямо во время съемки. А микрофонный разъем дает возможность подключить внешний микрофон для записи чистого звука. Фотокамера поддерживает режим съемки «Интервальный видеоролик» — последовательность быстро сменяющих друг друга кадров пейзажа, снятых с уникальных ракурсов. А цейтраферная видеосъемка идеально подойдет для записи бегущих облаков, следов звезд и прохождения луны по ночному небу.
Четкие изображения
Функция подавления вибраций (VR) компенсирует дрожание фотокамеры. Получайте четкие снимки и видеоролики даже при съемке с рук на большом фокусном расстоянии. Система оптического подавления вибраций Dual Detect Optical VR от Nikon позволяет снимать с выдержкой на пять ступеней длиннее обычной⁴. Дрожание фотокамеры сводится к минимуму даже при недостаточном освещении, а снимки и видеоролики получаются резкими и хорошо экспонированными. Активный режим подавления вибраций стабилизирует изображение в видоискателе и на мониторе, что особенно важно при съемке на ходу. Вы сможете идеально скомпоновать кадр, даже снимая парящих птиц из движущейся машины или выныривающих китов с борта катера.
Делитесь эмоциями. Оставайтесь на связи благодаря SnapBridge
Оставляйте вашу фотокамеру постоянно подключенной к смарт-устройству, чтобы синхронизировать фотографии во время съемки и мгновенно делиться ими. Используйте смарт-устройство для дистанционной съемки. Приложение SnapBridge от Nikon поддерживает постоянное подключение фотокамеры к смарт-устройству через Bluetooth® low energy⁵. Синхронизируйте фотографии с устройством во время съемки без повторного подключения. Вручную переносите видеоролики с фотокамеры благодаря встроенному модулю Wi-Fi®⁶. SnapBridge обновляет данные о местоположении и дату на фотокамере с помощью функции GPS на смарт-устройстве. Так вам будет легко проследить свой маршрут. С помощью этого приложения можно также использовать смарт-устройство для управления зумом и спуском затвора.
Держите объект в кадре
Большая рукоятка и удобно расположенные элементы управления делают настройку зума быстрой и плавной. Что бы ни таило небо — вы будете к этому готовы. Удобная рукоятка позволяет надежно удерживать фотокамеру, а выдвигать объектив можно, нажимая большим пальцем на боковой рычажок зуммирования. Нажатие кнопки возврата зуммирования мгновенно переводит объектив в широкоугольное положение, чтобы быстро найти объект, «выпавший» из кадра. Эта фотокамера COOLPIX весит почти в четыре раза меньше, чем обычная зеркальная фотокамера с супертелеобъективом. Малый вес (всего 1,4 кг) значительно упрощает съемку с рук.
Снимайте с подсветкой. Снимайте со звуком. Для любой ситуации найдутся подходящие принадлежности Nikon.
«Горячий» башмак фотокамеры позволяет устанавливать вспышки Speedlight, например компактную вспышку SB-700, которая поможет получить сбалансированные снимки при сложном освещении. Стереомикрофон ME-1 и беспроводной микрофон ME-W1 гарантируют кристально чистый звук.
¹ По состоянию на 10 июля 2018 г.
² Эквивалент 35 мм.
³ Увеличение с помощью функции Dynamic Fine Zoom рассчитано при использовании оптического зума в максимальном широкоугольном положении объектива.
⁴ Согласно стандартам CIPA.
⁵ Текстовая марка и логотипы Bluetooth® — зарегистрированные товарные знаки корпорации Bluetooth SIG. Корпорация Nikon и ее дочерние компании используют их по лицензии.
⁶ Wi-Fi® и логотип Wi-Fi CERTIFIED — зарегистрированные товарные знаки Wi-Fi Alliance.
Видео
Nikon COOLPIX P1000. Лондон. Урок 86. Фотошкола Олега Зотова.