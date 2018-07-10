Описание

Лунные пейзажи. Дикая природа. Самолет в небе. Самый большой в мире ¹ 125-кратный оптический зум с диапазоном фокусных расстояний от 24 до 3000 мм делает достижимыми даже самые удаленные объекты ². Функция цифрового зума Dynamic Fine Zoom увеличивает фокусное расстояние до 6000 мм, что эквивалентно 250-кратному зуму.² ³ Возьмите в кадр сцену целиком на широком угле или с помощью зума сосредоточьтесь на мельчайших деталях. Можно даже снять кратеры на Луне.

Получайте резкие снимки даже на очень больших фокусных расстояниях благодаря объективу NIKKOR с большой светосилой f/2,8, матрице разрешением 16 мегапикселей и поддержке формата RAW. Чувствительная КМОП-матрица с обратной подсветкой и светосильный объектив NIKKOR с максимальной диафрагмой f/2,8 позволяют свободно снимать при слабом освещении. Передовые технологии, которые Nikon применяет в своих объективах, и мощный процессор обработки изображений EXPEED снижают уровень искажений даже при большом зуме. Быстрая система автофокусировки позволяет снимать со скоростью до 7 кадров в секунду. Благодаря поддержке формата RAW можно сохранять и экспортировать несжатые файлы изображений для последующей обработки в фоторедакторе.

Под любым углом

Компонуйте красивый кадр с помощью электронного видоискателя высокого разрешения и большого экрана с переменным углом наклона. Электронный видоискатель сверхвысокого разрешения (прибл. 2360 тыс. точек) дает четкую и детальную картинку даже в условиях яркого освещения. А ЖК-монитор диагональю 3,2" и разрешением 921 тыс. точек можно наклонить или повернуть почти в любом направлении. Датчик видоискателя автоматически переключает изображение с монитора на электронный видоискатель, когда вы подносите камеру к лицу.

Видеоролики 4К супертелефото

Снимайте потрясающие видеоролики с разрешением 4K/UHD и стереозвуком. Запуск ракеты. Первый полет орленка из гнезда вдалеке. Записывайте видеоролики в формате 4K/UHD 30p или Full HD (1080p) с частотой кадров до 60p. Фотокамера поддерживает передачу чистого сигнала через HDMI, что позволяет выводить изображение на внешний монитор прямо во время съемки. А микрофонный разъем дает возможность подключить внешний микрофон для записи чистого звука. Фотокамера поддерживает режим съемки «Интервальный видеоролик» — последовательность быстро сменяющих друг друга кадров пейзажа, снятых с уникальных ракурсов. А цейтраферная видеосъемка идеально подойдет для записи бегущих облаков, следов звезд и прохождения луны по ночному небу.

Четкие изображения

Функция подавления вибраций (VR) компенсирует дрожание фотокамеры. Получайте четкие снимки и видеоролики даже при съемке с рук на большом фокусном расстоянии. Система оптического подавления вибраций Dual Detect Optical VR от Nikon позволяет снимать с выдержкой на пять ступеней длиннее обычной⁴. Дрожание фотокамеры сводится к минимуму даже при недостаточном освещении, а снимки и видеоролики получаются резкими и хорошо экспонированными. Активный режим подавления вибраций стабилизирует изображение в видоискателе и на мониторе, что особенно важно при съемке на ходу. Вы сможете идеально скомпоновать кадр, даже снимая парящих птиц из движущейся машины или выныривающих китов с борта катера.

Делитесь эмоциями. Оставайтесь на связи благодаря SnapBridge

Оставляйте вашу фотокамеру постоянно подключенной к смарт-устройству, чтобы синхронизировать фотографии во время съемки и мгновенно делиться ими. Используйте смарт-устройство для дистанционной съемки. Приложение SnapBridge от Nikon поддерживает постоянное подключение фотокамеры к смарт-устройству через Bluetooth® low energy⁵. Синхронизируйте фотографии с устройством во время съемки без повторного подключения. Вручную переносите видеоролики с фотокамеры благодаря встроенному модулю Wi-Fi®⁶. SnapBridge обновляет данные о местоположении и дату на фотокамере с помощью функции GPS на смарт-устройстве. Так вам будет легко проследить свой маршрут. С помощью этого приложения можно также использовать смарт-устройство для управления зумом и спуском затвора.

Держите объект в кадре

Большая рукоятка и удобно расположенные элементы управления делают настройку зума быстрой и плавной. Что бы ни таило небо — вы будете к этому готовы. Удобная рукоятка позволяет надежно удерживать фотокамеру, а выдвигать объектив можно, нажимая большим пальцем на боковой рычажок зуммирования. Нажатие кнопки возврата зуммирования мгновенно переводит объектив в широкоугольное положение, чтобы быстро найти объект, «выпавший» из кадра. Эта фотокамера COOLPIX весит почти в четыре раза меньше, чем обычная зеркальная фотокамера с супертелеобъективом. Малый вес (всего 1,4 кг) значительно упрощает съемку с рук.

Снимайте с подсветкой. Снимайте со звуком. Для любой ситуации найдутся подходящие принадлежности Nikon.

«Горячий» башмак фотокамеры позволяет устанавливать вспышки Speedlight, например компактную вспышку SB-700, которая поможет получить сбалансированные снимки при сложном освещении. Стереомикрофон ME-1 и беспроводной микрофон ME-W1 гарантируют кристально чистый звук.

¹ По состоянию на 10 июля 2018 г.

² Эквивалент 35 мм.

³ Увеличение с помощью функции Dynamic Fine Zoom рассчитано при использовании оптического зума в максимальном широкоугольном положении объектива.

⁴ Согласно стандартам CIPA.

⁵ Текстовая марка и логотипы Bluetooth® — зарегистрированные товарные знаки корпорации Bluetooth SIG. Корпорация Nikon и ее дочерние компании используют их по лицензии.

⁶ Wi-Fi® и логотип Wi-Fi CERTIFIED — зарегистрированные товарные знаки Wi-Fi Alliance.