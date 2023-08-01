Чехол для объектива Nikon CL-L2 для 600мм (состояние Like New) (б/у)
Код товара : УТ-00070491
Артикул : б/у-Nik 2023-08 n201
Причина уценки:
Как новый
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
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Описание
Код товара: 135491
Мягкий чехол
Чехол для объектива CL-L2 - JAE30201
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : как новый
Комплектация: Чехол
Гарантия 90 дней.
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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,
по адресу: Просвещения проспект, д. 72,
м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения
Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.
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Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.
Наши преимущества:
- Гарантия от 90 дней на комиссионную технику
- Выгодный Trade-in
- Дистанционный Trade-in по России
- Оплаты банковскими картами
- Возможность купить в кредит
- Обмен на новую и Б/У технику
- Бесплатная доставка по всей России
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Полную информацию можно уточнить на нашем сайте, ссылка находится в разделе «Контакты» (под номером телефона, нажмите на название магазина, затем перейдите в раздел "Контакты").
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Продать, обменять и сдать на комиссию, можно по адресам:
ул. Большая Монетная, д. 16, от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут
ул. Некрасова, д. 1, от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут
Просвещения проспект, д. 72, м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения