Чехол для объектива Nikon CL-76 (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00070493
Артикул : б/у-Nik 2023-08 n203
Причина уценки:
Небольшие потертости
2 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
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Описание
Код товара: 135493
Цилиндрический чехол
Lens Case CL-76 - JAE44901
для AF-S Zoom-Nikkor 17-35mm f/2.8D IF-ED
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5 - ( небольшие потертости)
Комплектация: без коробки
Гарантия 90 дней.
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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,
по адресу: Просвещения проспект, д. 72,
м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения
Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.