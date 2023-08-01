Описание

Код товара: 135493

Цилиндрический чехол

Lens Case CL-76 - JAE44901

для AF-S Zoom-Nikkor 17-35mm f/2.8D IF-ED

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5 - ( небольшие потертости)

Комплектация: без коробки

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.