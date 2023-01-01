Чехол Nikon CF-DC9 для Z6 и Z7
Код товара : УТ-00034074
Артикул : VHC04901
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.313
Описание
Оригинальный полужесткий тканевый чехол для камер Nikon Z6 и Z7. Вмещает камеру с такими компактными объективами как Nikkor Z 24-70mm f/4 S (с развернутой в обратную сторону блендой), 14-30mm f/4 S, 50mm f/1.8 S или 35mm f/1.8 S. Защищает камеру от грязи, легких ударов, царапин и так далее. Чехол можно пристегнуть к наплечному ремню, чтобы он оставался висеть на нем, когда камера используется. Благодаря минималистичному дизайну и небольшим размерам CF-DC9 хорошо подходит для ношения на отдыхе.
Цвет темно-серый, на границе с черным.
Материал: синтетическая ткань, по текстуре напоминает шерстяное сукно, но более износостойкая.