Крышка синхроконтакта Nikon BS-1 (горячего башмака)
Код товара : УТ-00001861
Артикул : FXA10312
790 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.005
Описание
Nikon BS-1 Крышка синхроконтакта (горячего башмака). Пластиковая крышка, закрывающая центральный синхроконтакт камеры (горячий башмак), когда тот не используется. Защищает от попадания воды и грязи. Подходит ко всем камерам с башмаком стандарта ISO 518:2006: все зеркальные и компактные камеры Nikon, за исключением камер Nikon 1.