Nikon BS-1 Крышка синхроконтакта (горячего башмака). Пластиковая крышка, закрывающая центральный синхроконтакт камеры (горячий башмак), когда тот не используется. Защищает от попадания воды и грязи. Подходит ко всем камерам с башмаком стандарта ISO 518:2006: все зеркальные и компактные камеры Nikon, за исключением камер Nikon 1.