Ремень Nikon AN-DC19 (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00072674
Артикул : б/у-Ф1 КС 2024-01-11/02
Причина уценки:
отсутствуют
1 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 137674
нашейный ремень камер Z-серии
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: отличное
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Комплектация: ремень
Гарантия 14 дней.
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