Объектив Nikon Ai-S 55mm f/2.8 Micro-Nikkor (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00071655
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-11-23
Причина уценки:
Незначительные потёртости корпуса.
13 900 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Макрообъектив с ручной фокусировкой для камер с байонетом nikon F. Максимальная степень увеличения 1:2 (1:1 при использовании с макрокольцом Nikon PK-13). Имеет CRC (Close Range Correction) - систему фокусировки с коррекцией на близких дистанциях.
Совместим с насадкой для пересъёмки слайдов Nikon ES-1.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5
Комплектация: крышки.
Гарантия 14 дней.