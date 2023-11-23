Описание

Макрообъектив с ручной фокусировкой для камер с байонетом nikon F. Максимальная степень увеличения 1:2 (1:1 при использовании с макрокольцом Nikon PK-13). Имеет CRC (Close Range Correction) - систему фокусировки с коррекцией на близких дистанциях.

Совместим с насадкой для пересъёмки слайдов Nikon ES-1.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5

Комплектация: крышки.

Гарантия 14 дней.