Объектив Nikon Ai-S 50mm f/1.2 (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00073138
Артикул : б/у-Н1 К 2024-02-02
Причина уценки:
Незначительные следы использования.
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Гарантия 90 дней
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Описание
Сверхсветосильный мануальный объектив Nikon, может похвастаться невероятным боке, прекрасной картинкой и великолепным качеством изготовления — он компактный, эстетичный и приятно ощутимый в руке.
Огромная светосила 1.2 позволяет получить минимальную глубину резкости и максимально размытый задний план.
Отличный выбор для портретной фотосъёмки.
Минимальная дистанция фокусировки — 50см
Диаметр резьбы светофильтра — 52мм
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, незначительные следы использования.
Комплектация: крышка передняя.
Гарантия 90 дней.