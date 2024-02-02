Объектив Nikon Ai-S 50mm f/1.2 (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073138 Артикул : б/у-Н1 К 2024-02-02

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Задать вопрос Причина уценки: Незначительные следы использования. 54 900 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Сверхсветосильный мануальный объектив Nikon, может похвастаться невероятным боке, прекрасной картинкой и великолепным качеством изготовления — он компактный, эстетичный и приятно ощутимый в руке.

Огромная светосила 1.2 позволяет получить минимальную глубину резкости и максимально размытый задний план.

Отличный выбор для портретной фотосъёмки. Минимальная дистанция фокусировки — 50см

Диаметр резьбы светофильтра — 52мм Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, незначительные следы использования.

Комплектация: крышка передняя.

Гарантия 90 дней.

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