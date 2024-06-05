Телеконвертер Nikon AF-S TC-20E III (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00076208 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-06-05/01

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Задать вопрос Причина уценки: незначительные следы эксплуатации 20 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 141208 Основные параметры

Кратность увеличения фокусного расстояния

2х

Байонет

Nikon F

Конструкция и габариты

Число элементов

7

Число групп элементов

5

Диаметр

66 мм

Толщина

48 мм

Вес

330 г Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: незначительные следы эксплуатации

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: 225659

Комплектация: экстендер, передняя и задняя крышки

Гарантия 90 дней.

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