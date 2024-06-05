Телеконвертер Nikon AF-S TC-20E III (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00076208
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-06-05/01
Причина уценки:
незначительные следы эксплуатации
20 000 ₽
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 141208
Основные параметры
Кратность увеличения фокусного расстояния
2х
Байонет
Nikon F
Конструкция и габариты
Число элементов
7
Число групп элементов
5
Диаметр
66 мм
Толщина
48 мм
Вес
330 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: незначительные следы эксплуатации
s\n: 225659
Комплектация: экстендер, передняя и задняя крышки
Гарантия 90 дней.
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