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    Телеконвертер Nikon AF-S Teleconverter TC-20E III

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    Код товара : УТ-00076352

    Артикул : @ JAA913DA

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    20%

    54 990 ₽

    43 900 ₽

    Гарантия 1 год. Авторизованный сервис.

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

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    Описание

    NIKON TC-20E III AF-S Aspherical конвертер 2x - высокопроизводительный телеконвертер, удваивающий фокусное расстояние некоторых объективов NIKKOR без увеличения минимального расстояния фокусировки. Первый в мире телеконвертер с асферическим оптическим элементом позволяет вести съемку с высоким разрешением и уровнем контраста. Компактная и легкая конструкция делает данный конвертор удобным решением для разного рода поездок и путешествий. Благодаря тому, что минимальная дистанция фокусировки не изменяется, максимальный масштаб съемки вдвое превосходит показатель основного объектива (при использовании без конвертора). Светосила объектива понижается на 2 ступени. Список совместимых объективов можно посмотреть в инструкции. Совместим с определенными AF-S, AF-I и VR объективами.

    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.