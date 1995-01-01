Описание

NIKON TC-20E III AF-S Aspherical конвертер 2x - высокопроизводительный телеконвертер, удваивающий фокусное расстояние некоторых объективов NIKKOR без увеличения минимального расстояния фокусировки. Первый в мире телеконвертер с асферическим оптическим элементом позволяет вести съемку с высоким разрешением и уровнем контраста. Компактная и легкая конструкция делает данный конвертор удобным решением для разного рода поездок и путешествий. Благодаря тому, что минимальная дистанция фокусировки не изменяется, максимальный масштаб съемки вдвое превосходит показатель основного объектива (при использовании без конвертора). Светосила объектива понижается на 2 ступени. Список совместимых объективов можно посмотреть в инструкции. Совместим с определенными AF-S, AF-I и VR объективами.