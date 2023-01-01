Телеконвертер Nikon AF-S TC-14E III
Код товара : УТ-00004406
Артикул : JAA925DA
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Nikon F
Конструкция объектива
7 элементов в 4 группах
Физические характеристики
Вес
190 г
Размеры товара
64 х 24.5 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, чехол CL-0715
Описание
Он прекрасно подходит для использования с зум-объективами и светосильными объективами с фиксированным фокусным расстоянием и обеспечивает превосходное качество изображений с высоким разрешением даже при максимальной диафрагме. Его оптическая конструкция максимально использует производительность объектива и минимизирует хроматическую аберрацию, которая может возникать при использовании телеконвертора. На переднюю и заднюю поверхности телеконвертора нанесено грязе- и влагоотталкивающее фторсодержащее покрытие, а его корпус защищен от непогоды на профессиональном уровне.
Совместим с определенными AF-S, AF-I и VR объективами. Для более точной информации обращайтесь к таблице совместимости.