Описание

Он прекрасно подходит для использования с зум-объективами и светосильными объективами с фиксированным фокусным расстоянием и обеспечивает превосходное качество изображений с высоким разрешением даже при максимальной диафрагме. Его оптическая конструкция максимально использует производительность объектива и минимизирует хроматическую аберрацию, которая может возникать при использовании телеконвертора. На переднюю и заднюю поверхности телеконвертора нанесено грязе- и влагоотталкивающее фторсодержащее покрытие, а его корпус защищен от непогоды на профессиональном уровне.

Совместим с определенными AF-S, AF-I и VR объективами. Для более точной информации обращайтесь к таблице совместимости.