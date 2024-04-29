Описание

Код товара: 140335

Nikon AF-S 85mm f/1.8G

Телеобъектив среднего диапазона с большой светосилой для зеркальных фотокамер форматов FX и DX. Идеален для портретной съемки, великолепно сочетает классическое фокусное расстояние и скоростную диафрагму. Фокусное расстояние 85 мм позволяет вплотную снимать голову и плечи с невероятной детализацией. Чувствительная диафрагма f/1,8 создает идеальный баланс между резкостью и боке.

Фокусное расстояние 85 мм

Максимальная диафрагма f/1,8

Минимальная диафрагма f/16

Конструкция объектива 9 элементов в 9 группах

Угол зрения 28°30' (18°50' с фотокамерами Nikon формата DX)

Минимальное расстояние фокусировки 0,8 м от фокальной плоскости

Число лепестков диафрагмы 7 (скругленные)

Установочный размер фильтра 67 мм

Диаметр х длина (расстояние от байонета объектива) Прибл. 80 x 73 мм

Вес Прибл. 350 г

Состояние: 5; незначительные царапины и потёртости корпуса.

Комплектация: крышки, бленда ,чехол, коробка ;215692.

Гарантия 14 дней.