Объектив Nikon AF-S Nikkor 85mm f/1.8G (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075335
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-04-29
Причина уценки:
незначительные царапины и потёртости корпуса.
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 140335
Nikon AF-S 85mm f/1.8G
Телеобъектив среднего диапазона с большой светосилой для зеркальных фотокамер форматов FX и DX. Идеален для портретной съемки, великолепно сочетает классическое фокусное расстояние и скоростную диафрагму. Фокусное расстояние 85 мм позволяет вплотную снимать голову и плечи с невероятной детализацией. Чувствительная диафрагма f/1,8 создает идеальный баланс между резкостью и боке.
Фокусное расстояние 85 мм
Максимальная диафрагма f/1,8
Минимальная диафрагма f/16
Конструкция объектива 9 элементов в 9 группах
Угол зрения 28°30' (18°50' с фотокамерами Nikon формата DX)
Минимальное расстояние фокусировки 0,8 м от фокальной плоскости
Число лепестков диафрагмы 7 (скругленные)
Установочный размер фильтра 67 мм
Диаметр х длина (расстояние от байонета объектива) Прибл. 80 x 73 мм
Вес Прибл. 350 г
Состояние: 5; незначительные царапины и потёртости корпуса.
Комплектация: крышки, бленда ,чехол, коробка ;215692.
Гарантия 14 дней.