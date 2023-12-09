Объектив Nikon AF-S Nikkor 85mm f/1.8G (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00072011
Артикул : б/у-Н1 К 2023-12-09
Причина уценки:
Маленькая царапинка на передней линзе (на изображение не влияет). Внутри чистый.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 137011
Nikon AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G - полноформатный светосильный портретный объектив с фиксированным фокусным расстоянием.
В объективе выполненном во влагозащищенном корпусе используется новая оптическая конструкция из 9 элементов в 9 группах, позволяющая при максимальной апертуре F1,8 получить объектив весом всего 350 грамм. При этом в объективе не используются асферические элементы и дорогие сорта стекла.
Бесшумный ультразвуковой мотор (SWM) обеспечивает не только тихую автофокусировку, но и делает возможной съемку c автофокусом при использовании объектива Nikon AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G с цифровыми зеркальными камерами Nikon начального уровня DX-формата, такими как D5100 и D3100, которые не оборудованы двигателем автофокуса. Два режима автофокуса - M/A (автофокус с возможностью ручной настройки) и M (ручной).
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5. Маленькая царапинка на передней линзе (на изображение не влияет) Внутри чистый
Комплектация: крышки, бленда резьбовая метал. не ориг.;
Гарантия 90 дней.