Описание

Код товара: 137011

Nikon AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G - полноформатный светосильный портретный объектив с фиксированным фокусным расстоянием.

В объективе выполненном во влагозащищенном корпусе используется новая оптическая конструкция из 9 элементов в 9 группах, позволяющая при максимальной апертуре F1,8 получить объектив весом всего 350 грамм. При этом в объективе не используются асферические элементы и дорогие сорта стекла.

Бесшумный ультразвуковой мотор (SWM) обеспечивает не только тихую автофокусировку, но и делает возможной съемку c автофокусом при использовании объектива Nikon AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G с цифровыми зеркальными камерами Nikon начального уровня DX-формата, такими как D5100 и D3100, которые не оборудованы двигателем автофокуса. Два режима автофокуса - M/A (автофокус с возможностью ручной настройки) и M (ручной).

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5. Маленькая царапинка на передней линзе (на изображение не влияет) Внутри чистый

Комплектация: крышки, бленда резьбовая метал. не ориг.;

Гарантия 90 дней.