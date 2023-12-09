Описание

Непревзойденный светосильный объектив формата FX с большой светосилой f/1,4 и фиксированным фокусным расстоянием 58 мм.

Созданный для работы с максимальной диафрагмой, этот объектив позволяет получать изображения невиданного ранее качества.

Уникальное фокусное расстояние 58 мм — это дань легендарному объективу Noct-NIKKOR от компании Nikon, а принципиально новая оптическая конструкция обеспечивает резкость, контраст и разрешение потрясающего уровня.

Объектив AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G позволяет получать превосходные изображения во время съемки ночных сюжетов с точечными источниками света, например огнями большого города, которые получаются идеально круглыми даже по краям кадра. Кроме того, благодаря идеально равномерному боке без грубых переходов этот объектив также превосходно подходит для съемки портретов.

Светосильный объектив формата FX с максимальной диафрагмой f/1,4 и фиксированным фокусным расстоянием 58 мм (87 мм при использовании зеркальной фотокамеры Nikon формата DX). Исключительная производительность при максимальной диафрагме. Идеально подходит для съемки ночных сюжетов и портретов.

Неизменное совершенство. Благодаря исключительной разрешающей способности каждая деталь сюжета будет безукоризненно воспроизведена в высоком разрешении. Объектив эффективно устраняет стреловидные коматические засветки — точечные источники света будут выглядеть круглыми даже по краям изображения.

Изящное боке. Интенсивность боке плавно изменяется по мере увеличения расстояния от резко изображенного объекта, находящегося в фокусе, поэтому в кадре нет грубых переходов. Объектив создает изображение с высоким разрешением и великолепно передает глубину кадра.

Эталон качества при максимально открытой диафрагме. Резкая прорисовка объектов при съемке с максимально открытой диафрагмой f/1,4. Высокая контрастность изображений при съемке удаленных объектов и сюжетов с недостаточной освещенностью достигается без закрытия диафрагмы.

Превосходное качество изображения по всему кадру. Объектив не уменьшает освещенность на периферии, поэтому весь кадр получается ярким. Объекты, расположенные по краям кадра, получаются резкими и имеют высокое разрешение даже при съемке с максимальной диафрагмой и установке фокусировки на бесконечность.

Знаменитое качество объективов NIKKOR. Нанокристаллическое покрытие Nano Crystal Coat эффективно уменьшает двоение изображения и блики, что позволяет получать более четкие и контрастные изображения. Использование бесшумного ультразвукового мотора (SWM) от компании Nikon обеспечивает плавную, тихую и точную работу автофокусировки.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5.

Комплектация: крышки.

Гарантия 90 дней.