Объектив Nikon AF-S Nikkor 55-300mm f/4.5-5.6G ED (состояние 4+) (б/у)
Код товара : УТ-00071576
Артикул : б/у-КП32 К 2023-11-18
Причина уценки:
бытовые загрязнения
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Nikon 55-300 mm f/ 4.5 - 5.6 g ed dx vr af - s nikkor - это телеобъектив с переменным фокусным расстоянием 55 - 300 мм, который подходит для неполнокадровых цифровых зеркальных фотокамер Nikon. Он оснащен автоматической фокусировкой, стабилизацией изображения, ультразвуковым мотором и фокусировочным мотором для Nikon F.
Этот объектив имеет минимальное расстояние фокусировки 1,4 м и широкий диапазон фокусных расстояний, что позволяет снимать объекты на большом расстоянии. Он также имеет высокую светосилу f/4,5 - f/5,6, что делает его идеальным для съемки при слабом освещении.
Объектив имеет девять лепестков диафрагмы, что обеспечивает красивое боке и мягкое размытие фона. Кроме того, он оснащен двумя низкодисперсными элементами, которые уменьшают хроматические аберрации и улучшают качество изображения.
Nikon 55-300 mm f / 4,5-5,6 g ed DX VR AF-S Nikkor является надежным и долговечным объективом, который обеспечивает высокое качество изображения и удобство использования. Он идеально подходит для любителей и профессиональных фотографов, которые ищут качественный объектив для своих камер Nikon.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4+
Комплектация: объектив, бленда, крышки, чехол
Гарантия 90 дней.
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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,
по адресу:
ул. Красная Пресня, д. 32
м. Улица 1905 года, пешком 5 минут
Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.
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Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.
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