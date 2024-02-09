Объектив Nikon AF-S Nikkor 24-70mm f/2.8G ED (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00073342
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-02-09/03
Причина уценки:
Следы эксплуатации, потёртость на корпусе до металла, небольшие царапинки на корпусе, пылинка внутри блока линз.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Код товара: 138342
Тип объектива стандартный, zoom-объектив
Фокусное расстояние переменное
Мин. фокусное расстояние 24 мм
Макс. фокусное расстояние 70 мм
Кратность зума 2.9x
Минимальное расстояние фокусировки 0.38 м
Минимальный угол обзора 34.2 град.мин
Максимальный угол обзора 84 град.мин
Состояние : 4
# 298888
Комплектация: передняя и задняя крышки, бленда, фильтр, чехол
Гарантия 90 дней.
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Товар можно приобрести в профессиональном фотоцентре «FOTO-ONE»,
по адресу: ул. Большая Монетная, д. 16,
от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут.
Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.