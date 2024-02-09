Объектив Nikon AF-S Nikkor 24-70mm f/2.8G ED (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073342 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-02-09/03

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Задать вопрос Причина уценки: Следы эксплуатации, потёртость на корпусе до металла, небольшие царапинки на корпусе, пылинка внутри блока линз. 58 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 138342

Тип объектива стандартный, zoom-объектив

Фокусное расстояние переменное

Мин. фокусное расстояние 24 мм

Макс. фокусное расстояние 70 мм

Кратность зума 2.9x

Минимальное расстояние фокусировки 0.38 м

Минимальный угол обзора 34.2 град.мин

Максимальный угол обзора 84 град.мин Состояние : 4

# 298888

Комплектация: передняя и задняя крышки, бленда, фильтр, чехол Гарантия 90 дней.

----- Товар можно приобрести в профессиональном фотоцентре «FOTO-ONE»,

по адресу: ул. Большая Монетная, д. 16,

от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут.

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.

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