Описание

Код товара: 141469

Линейка

Серия D

Тип

объектив

Тип объектива

макрообъектив, Фиксированный фокус

Фокусное расстояние

постоянное

Мин. фокусное расстояние

105 мм

Макс. фокусное расстояние

105 мм

Кратность зума

1x

Фокусное расстояние фикс-объектива

105 мм

Минимальное расстояние фокусировки

0.31 м

Минимальное расстояние фокусировки в режиме макросъемки

0.31 м

Масштаб в режиме макросъемки

1

Особенности

автоматическая фокусировка, внутренняя фокусировка, стабилизация изображения, ультразвуковой мотор, фокусировочный мотор (для Nikon F)

Углы обзора

Максимальный угол обзора

23.2 град.мин

Диафрагма

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии

2.8

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии

2.8

Минимальная диафрагма (F)

32

Число лепестков диафрагмы

9

Крепление

Байонет

Nikon F

Диаметр резьбы для светофильтра

62 мм

Линзы

Число групп элементов

12

Число элементов

14

Число низкодисперсных элементов

1

Размеры и вес

Диаметр

83 мм

Длина

116 мм

Вес

750 г

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: без видимых следов эксплуатации.

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: 2087004

Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, бленда.

Гарантия 90 дней.

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