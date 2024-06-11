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    Объектив Nikon AF-S Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED VR (состояние 5) (б/у)

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    Код товара : УТ-00076469

    Артикул : б/у-Ф1 К 2024-06-11/01

    • AF-S Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED VR (состояние 5)
    • AF-S Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED VR (состояние 5)
    • AF-S Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED VR (состояние 5)
    • AF-S Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED VR (состояние 5)
    • AF-S Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED VR (состояние 5)
    • AF-S Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED VR (состояние 5)
    • AF-S Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED VR (состояние 5)
    • AF-S Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED VR (состояние 5)
    • AF-S Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED VR (состояние 5)

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    Причина уценки:

    без видимых следов эксплуатации.

    68 000 ₽

    Гарантия 90 дней

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

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    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

    Код товара: 141469

    Линейка
    Серия D
    Тип
    объектив
    Тип объектива
    макрообъектив, Фиксированный фокус
    Фокусное расстояние
    постоянное
    Мин. фокусное расстояние
    105 мм
    Макс. фокусное расстояние
    105 мм
    Кратность зума
    1x
    Фокусное расстояние фикс-объектива
    105 мм
    Минимальное расстояние фокусировки
    0.31 м
    Минимальное расстояние фокусировки в режиме макросъемки
    0.31 м
    Масштаб в режиме макросъемки
    1
    Особенности
    автоматическая фокусировка, внутренняя фокусировка, стабилизация изображения, ультразвуковой мотор, фокусировочный мотор (для Nikon F)
    Углы обзора
    Максимальный угол обзора
    23.2 град.мин
    Диафрагма
    Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии
    2.8
    Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии
    2.8
    Минимальная диафрагма (F)
    32
    Число лепестков диафрагмы
    9
    Крепление
    Байонет
    Nikon F
    Диаметр резьбы для светофильтра
    62 мм
    Линзы
    Число групп элементов
    12
    Число элементов
    14
    Число низкодисперсных элементов
    1
    Размеры и вес
    Диаметр
    83 мм
    Длина
    116 мм
    Вес
    750 г

    Фототехника  прошла  проверку на работоспособность.
    Состояние: без видимых следов эксплуатации.
    s\n: 2087004
    Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, бленда.
    Гарантия 90 дней.
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    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.