Объектив Nikon AF-S Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED VR (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00076469
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-06-11/01
Причина уценки:
без видимых следов эксплуатации.
Гарантия 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 141469
Линейка
Серия D
Тип
объектив
Тип объектива
макрообъектив, Фиксированный фокус
Фокусное расстояние
постоянное
Мин. фокусное расстояние
105 мм
Макс. фокусное расстояние
105 мм
Кратность зума
1x
Фокусное расстояние фикс-объектива
105 мм
Минимальное расстояние фокусировки
0.31 м
Минимальное расстояние фокусировки в режиме макросъемки
0.31 м
Масштаб в режиме макросъемки
1
Особенности
автоматическая фокусировка, внутренняя фокусировка, стабилизация изображения, ультразвуковой мотор, фокусировочный мотор (для Nikon F)
Углы обзора
Максимальный угол обзора
23.2 град.мин
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии
2.8
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии
2.8
Минимальная диафрагма (F)
32
Число лепестков диафрагмы
9
Крепление
Байонет
Nikon F
Диаметр резьбы для светофильтра
62 мм
Линзы
Число групп элементов
12
Число элементов
14
Число низкодисперсных элементов
1
Размеры и вес
Диаметр
83 мм
Длина
116 мм
Вес
750 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: без видимых следов эксплуатации.
s\n: 2087004
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, бленда.
Гарантия 90 дней.
-----