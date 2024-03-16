Объектив Nikon AF-S DX Nikkor 55-200mm f/4-5.6G VR (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00074128
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-03-16/03
Причина уценки:
Небольшие следы эксплуатации.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 139128
Фокусное расстояние переменное
Мин. фокусное расстояние 55 мм
Макс. фокусное расстояние 200 мм
Кратность зума 3.6x
Минимальное расстояние фокусировки 1.1 м
Минимальный угол обзора 8 град.мин
Максимальный угол обзора 28.5 град.мин
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 4
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 5.6
Минимальная диафрагма (F) 22
Байонет Nikon F
Диаметр резьбы для светофильтра 52 мм
Линзы
Число групп элементов 11
Число элементов 15
Число низкодисперсных элементов 1
Размеры и вес
Диаметр 73 мм
Длина 99.5 мм
Вес 335 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5-
# 3411045
Комплектация: передняя и задняя крышки, бленда, чехол.
Гарантия 90 дней.