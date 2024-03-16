Объектив Nikon AF-S DX Nikkor 55-200mm f/4-5.6G VR (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074128 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-03-16/03

<











>







Задать вопрос Причина уценки: Небольшие следы эксплуатации. 11 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

Задать вопрос

Описание Код товара: 139128 Фокусное расстояние переменное

Мин. фокусное расстояние 55 мм

Макс. фокусное расстояние 200 мм

Кратность зума 3.6x

Минимальное расстояние фокусировки 1.1 м

Минимальный угол обзора 8 град.мин

Максимальный угол обзора 28.5 град.мин

Диафрагма

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 4

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 5.6

Минимальная диафрагма (F) 22

Байонет Nikon F

Диаметр резьбы для светофильтра 52 мм

Линзы

Число групп элементов 11

Число элементов 15

Число низкодисперсных элементов 1

Размеры и вес

Диаметр 73 мм

Длина 99.5 мм

Вес 335 г Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-

# 3411045

Комплектация: передняя и задняя крышки, бленда, чехол.

Гарантия 90 дней.

Видео

Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.