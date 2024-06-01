Объектив Nikon AF-S DX 35mm/1.8G (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00076092 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-06-01

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Задать вопрос Причина уценки: незначительные следы эксплуатации 14 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 141092 Линейка

Серия D

Тип

объектив

Тип объектива

стандартный, широкоугольный, Широкоугольный объектив, фикс

Фокусное расстояние

постоянное

Мин. фокусное расстояние

35 мм

Макс. фокусное расстояние

35 мм

Кратность зума

19.4x

Фокусное расстояние фикс-объектива

35 мм

Минимальное расстояние фокусировки

0.3 м

Особенности

автоматическая фокусировка, ультразвуковой мотор

Углы обзора

Минимальный угол обзора

44 град.мин

Диафрагма

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии

1.8

Минимальная диафрагма (F)

22

Число лепестков диафрагмы

7

Крепление

Байонет

Nikon F

Диаметр резьбы для светофильтра

52 мм

Линзы

Число групп элементов

6

Число элементов

8

Размеры и вес

Диаметр

70 мм

Длина

52.5 мм

Вес

200 г Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: незначительные следы эксплуатации

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: 2904205

Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, бленда

Гарантия 90 дней.

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