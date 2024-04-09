Объектив Nikon AF-S 85mm f/1.8G (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00074784
Артикул : б/у-Н1 К 2024-04-09
Причина уценки:
Без значительных следов использования.
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Описание
Объектив Nikon AF-S 85mm f/1.8G – это популярный портретный объектив с фиксированным фокусным расстоянием 85 мм. Он подходит как для полнокадровых, так и для камер APS-C формата.
Основные характеристики:
Фокусное расстояние: 85 мм
Максимальная диафрагма: f/1.8
Минимальная диафрагма: f/16
Оптическая схема: 9 элементов в 9 группах
Мотор фокусировки: SWM (Silent Wave Motor)
Минимальная дистанция фокусировки: 0.85 м
Диаметр фильтра: 67 мм
Вес: 350 г
Преимущества:
Высокое качество изображения: Объектив обеспечивает резкие и контрастные изображения с красивым боке.
Светосильный: Максимальная диафрагма f/1.8 позволяет снимать при слабом освещении и создавать эффект малой глубины резкости.
Легкий и компактный: Объектив имеет небольшой вес и размер, что делает его удобным для переноски.
Доступная цена: Это один из самых доступных по цене объективов с фокусным расстоянием 85 мм.
Nikon AF-S 85mm f/1.8G – это отличный объектив для портретной съемки, а также для других жанров фотографии, где требуется высокое качество изображения и красивое боке.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, без значительных следов использования.
Комплектация: крышки, бленда, коробка.
Гарантия 90 дней.