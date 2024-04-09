Описание

Объектив Nikon AF-S 85mm f/1.8G – это популярный портретный объектив с фиксированным фокусным расстоянием 85 мм. Он подходит как для полнокадровых, так и для камер APS-C формата.

Основные характеристики:

Фокусное расстояние: 85 мм

Максимальная диафрагма: f/1.8

Минимальная диафрагма: f/16

Оптическая схема: 9 элементов в 9 группах

Мотор фокусировки: SWM (Silent Wave Motor)

Минимальная дистанция фокусировки: 0.85 м

Диаметр фильтра: 67 мм

Вес: 350 г

Преимущества:

Высокое качество изображения: Объектив обеспечивает резкие и контрастные изображения с красивым боке.

Светосильный: Максимальная диафрагма f/1.8 позволяет снимать при слабом освещении и создавать эффект малой глубины резкости.

Легкий и компактный: Объектив имеет небольшой вес и размер, что делает его удобным для переноски.

Доступная цена: Это один из самых доступных по цене объективов с фокусным расстоянием 85 мм.

Nikon AF-S 85mm f/1.8G – это отличный объектив для портретной съемки, а также для других жанров фотографии, где требуется высокое качество изображения и красивое боке.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, без значительных следов использования.

Комплектация: крышки, бленда, коробка.

Гарантия 90 дней.