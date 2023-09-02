Описание

Код товара: 134756

Формат: 35mm зеркальная

Тип: Постоянное фокусное расстояние (фикс)

Фокус: Автофокус

Система: Nikon F (FX, DX)

Год начала производства: 2010

Оптическая схема: 10 элементов в 9 группах (с нанокристаллическим покрытием Nano Crystal Coat)

Особенности: Ультразвуковой мотор

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4. Потёртости на корпусе;

Комплектация: крышки, коробка; 241442;

Гарантия 14 дней.