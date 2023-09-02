Объектив Nikon AF-S 85mm f/1.4G (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00069756
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-09-02
Причина уценки:
Потёртости на корпусе;
75 000 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 134756
Формат: 35mm зеркальная
Тип: Постоянное фокусное расстояние (фикс)
Фокус: Автофокус
Система: Nikon F (FX, DX)
Год начала производства: 2010
Оптическая схема: 10 элементов в 9 группах (с нанокристаллическим покрытием Nano Crystal Coat)
Особенности: Ультразвуковой мотор
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4. Потёртости на корпусе;
Комплектация: крышки, коробка; 241442;
Гарантия 14 дней.