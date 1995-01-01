Объектив Nikon AF-S 85mm f/1.4G
Код товара : УТ-00075584
Артикул : @ JAA338DA
174 990 ₽
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Описание
- Профессиональный телеобъектив FX среднего диапазона.
- Фокусное расстояние 85 мм и быстрая диафрагма f/1,4.
- Превосходные оптические характеристики.
- 9-лепестковая скругленная диафрагма создает легкий и привлекательный эффект смазывания.
- Нанокристаллическое покрытие Nano Crystal Coat уменьшает двоение изображения и блики.
- Бесшумный ультразвуковой мотор обеспечивает тихую и точную автофокусировку.
Профессиональный телеобъектив среднего диапазона с быстрой диафрагмой f/1,4 для использования с цифровыми зеркальными фотокамерами Nikon формата FX. Новый вариант легендарного объектива NIKKOR с измененной оптической конструкцией обеспечивает потрясающую функциональность. Нанокристаллическое покрытие Nano Crystal Coat компании Nikon значительно уменьшает двоение изображения и блики, а 9-лепестковая скругленная диафрагма создает легкий и привлекательный эффект смазывания. Великолепный объектив для съемки портретов и студийной съемки