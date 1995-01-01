Объектив Nikon AF-S 85mm f/1.4G

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075584 Артикул : @ JAA338DA

<





>

Профессиональный телеобъектив среднего диапазона с быстрой диафрагмой f/1,4 для использования с цифровыми зеркальными фотокамерами Nikon формата FX. Задать вопрос 17% 174 990 ₽ 145 900 ₽ Цена по акции Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

Задать вопрос

Инструкции и документы

Описание Профессиональный телеобъектив FX среднего диапазона.

Фокусное расстояние 85 мм и быстрая диафрагма f/1,4.

Превосходные оптические характеристики.

9-лепестковая скругленная диафрагма создает легкий и привлекательный эффект смазывания.

Нанокристаллическое покрытие Nano Crystal Coat уменьшает двоение изображения и блики.

Бесшумный ультразвуковой мотор обеспечивает тихую и точную автофокусировку. Профессиональный телеобъектив среднего диапазона с быстрой диафрагмой f/1,4 для использования с цифровыми зеркальными фотокамерами Nikon формата FX. Новый вариант легендарного объектива NIKKOR с измененной оптической конструкцией обеспечивает потрясающую функциональность. Нанокристаллическое покрытие Nano Crystal Coat компании Nikon значительно уменьшает двоение изображения и блики, а 9-лепестковая скругленная диафрагма создает легкий и привлекательный эффект смазывания. Великолепный объектив для съемки портретов и студийной съемки

Видео

Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.